Singapore tăng gấp 10 lần mức phạt doanh nghiệp gây khói mù

Khói mù bao phủ bầu trời tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo quy định mới, hành vi vi phạm có thể bị bắt giữ, trong khi tòa án được phép xét xử vắng mặt đối với bị đơn ở nước ngoài hoặc không thể liên lạc. Mức phạt đối với doanh nghiệp không tuân thủ tăng gấp 10 lần, lên gần 800.000 USD/ngày; mức phạt tối đa được nâng lên hơn 15,6 triệu USD.

Chính phủ Singapore cũng được trao quyền yêu cầu doanh nghiệp chỉ định đơn vị đánh giá độc lập để điều tra các vụ cháy và quan hệ sở hữu liên quan. Những công ty bị xác định vi phạm có thể bị hạn chế tiếp cận các dịch vụ tài chính tại Singapore.

Các sửa đổi được đưa ra sau nhiều tuần nước này chịu ảnh hưởng của khói mù từ cháy rừng tại Indonesia. Luật hiện hành ban hành năm 2014 nhưng gặp khó khăn trong thực thi do hạn chế về thẩm quyền và thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

Giới chuyên gia cho rằng bên cạnh chế tài mạnh hơn, Singapore vẫn cần tăng cường hợp tác với Indonesia và các nước ASEAN để ngăn khói mù tái diễn.