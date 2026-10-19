Singapore tăng cường ứng phó khói mù xuyên biên giới

Theo đó, Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore đang tích cực theo dõi các điểm nóng cháy tại khu vực và diễn biến lan rộng của khói mù nhằm xác định các doanh nghiệp chịu trách nhiệm gây ô nhiễm. Trong khi đó, Bộ Giáo dục nước này cân nhắc đóng cửa trường học, chuyển học sinh từ bậc mầm non đến trung học sang hình thức học tại nhà nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Các chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng khai hoang, mất nước tại các vùng đất than bùn và hiện tượng El Niño đã góp phần làm gia tăng cháy rừng tại Indonesia, khiến khói mù lan sang Singapore dưới tác động của gió mùa tây nam. Tình trạng này ảnh hưởng đến các lĩnh vực du lịch, dịch vụ ăn uống ngoài trời, xây dựng và hàng không.

Dự báo, khi gió mùa Tây Nam dần chuyển sang gió mùa Đông Bắc, hướng gió thay đổi có thể giúp đẩy khói mù ra khỏi Singapore. Chất lượng không khí được kỳ vọng cải thiện trong khoảng từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.