Singapore tận dụng làn sóng AI, phát triển kinh tế, tạo việc làm chất lượng cao

Tại Hội nghị Forbes Global CEO Conference 2026, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh Singapore sẽ tiếp tục duy trì môi trường kinh doanh cởi mở, thúc đẩy kết nối quốc tế và điều chỉnh chính sách lao động để thích ứng với những thay đổi do AI mang lại.

AI THÚC ĐẨY BÁN DẪN, MỞ RỘNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Nhu cầu ngày càng tăng đối với chip phục vụ AI đang tạo động lực cho ngành bán dẫn Singapore, thu hút các doanh nghiệp quốc tế mở rộng năng lực sản xuất và đầu tư vào hệ sinh thái công nghiệp của nước này.

Theo ông Lawrence Wong, các tập đoàn bán dẫn của Mỹ như GlobalFoundries và Micron Technology đã mở rộng năng lực sản xuất tại Singapore trong những năm gần đây, với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD. Các doanh nghiệp này sản xuất chip nhớ và chip chuyên dụng, những dòng sản phẩm đang có nhu cầu cao trong làn sóng phát triển AI.

“Cả ngành công nghiệp đang phát triển mạnh nhờ nhu cầu từ AI, và nền kinh tế của chúng tôi đã tăng trưởng 5% trong ba năm qua, bao gồm cả năm nay”, ông Wong cho biết.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore (EDB), quốc gia này cung ứng khoảng 10% lượng bán dẫn được bán trên toàn cầu. Vị trí trong chuỗi cung ứng bán dẫn quốc tế không chỉ đến từ hoạt động sản xuất chip mà còn được hỗ trợ bởi hệ sinh thái công nghiệp tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các doanh nghiệp cơ khí chính xác và nhà cung cấp thiết bị phục vụ sản xuất.

Trong bối cảnh nhu cầu chip AI tăng lên, hệ sinh thái này tạo điều kiện để Singapore tận dụng cơ hội từ nhiều khâu khác nhau của chuỗi giá trị bán dẫn. Theo Thủ tướng Wong, tác động của làn sóng AI không chỉ giới hạn trong ngành công nghiệp chip mà còn lan tỏa sang những lĩnh vực liên quan như logistics và dịch vụ chuyên nghiệp.

Điều này cho thấy Singapore đang hưởng lợi từ sự gia tăng đầu tư vào hạ tầng AI thông qua cả hoạt động sản xuất công nghệ lẫn các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Với một nền kinh tế có độ mở cao và gắn kết sâu với thương mại quốc tế, khả năng phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng lợi ích kinh tế từ làn sóng đầu tư này.

Bên cạnh bán dẫn, Singapore đang thử nghiệm và phát triển năng lực trong những lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có phương tiện tự hành. Theo ông Wong, nước này đang tiến hành thử nghiệm công nghệ, đồng thời tìm hiểu các yêu cầu về an toàn trước khi mở rộng ứng dụng.

EDB cho biết Singapore đang nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cần thiết cho phương tiện tự hành, với mục tiêu trở thành một trung tâm phát triển công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực này.

BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA AI

Cùng với những cơ hội kinh tế, AI đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh đối với thị trường lao động Singapore. Việc công nghệ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành nghề có thể làm biến mất một số công việc, đồng thời thay đổi nội dung và yêu cầu kỹ năng của nhiều vị trí khác.

Thủ tướng Lawrence Wong thừa nhận những thay đổi này là khó tránh khỏi. “Rõ ràng, một số công việc sẽ biến mất và nhiều công việc khác sẽ phải thay đổi”, ông nói.

Sự khác biệt giữa bảo vệ công việc và bảo vệ người lao động nằm ở cách ứng phó với quá trình chuyển đổi. Thay vì tìm cách giữ nguyên các vị trí có thể bị công nghệ thay thế, trọng tâm là giúp người lao động thích nghi khi yêu cầu công việc thay đổi hoặc khi họ cần chuyển sang những lĩnh vực khác.

Trước thực tế đó, Singapore lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào người lao động thay vì cố gắng duy trì mọi vị trí việc làm hiện có. Theo ông Wong, “cách tiếp cận của chúng tôi không phải là bảo vệ công việc, mà là bảo vệ từng người lao động”.

Sự khác biệt giữa bảo vệ công việc và bảo vệ người lao động nằm ở cách ứng phó với quá trình chuyển đổi. Thay vì tìm cách giữ nguyên các vị trí có thể bị công nghệ thay thế, trọng tâm là giúp người lao động thích nghi khi yêu cầu công việc thay đổi hoặc khi họ cần chuyển sang những lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ vốn do con người đảm nhiệm, việc duy trì khả năng thích ứng của lực lượng lao động trở thành một vấn đề quan trọng đối với chính sách kinh tế. Cách tiếp cận mà ông Wong đề cập phản ánh lựa chọn của Singapore: chấp nhận những thay đổi trong cơ cấu việc làm, đồng thời chú trọng khả năng để người lao động tiếp tục tham gia thị trường.

Bên cạnh việc thích ứng với AI, Singapore cũng đang xem xét điều chỉnh hệ thống chăm sóc sức khỏe trước xu hướng già hóa dân số. Theo ông Wong, hiện 21% dân số nước này từ 65 tuổi trở lên, khiến việc duy trì sức khỏe của người cao tuổi ngày càng trở thành vấn đề cần ưu tiên.

Tuổi thọ trung bình của người Singapore hiện đạt 84 tuổi, trong khi số năm sống khỏe mạnh trung bình chỉ khoảng 75 năm. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống trong những năm cuối đời.

Thủ tướng Wong cho biết Singapore muốn kéo dài thời gian sống khỏe mạnh của người dân, song thừa nhận đây là mục tiêu khó thực hiện. Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong định hướng của hệ thống y tế, từ tập trung điều trị bệnh sang chú trọng hơn vào việc duy trì và thúc đẩy sức khỏe.

“Điều này sẽ đòi hỏi một sự định hướng lại đáng kể của hệ thống chăm sóc sức khỏe, tập trung vào thúc đẩy sức khỏe chứ không chỉ điều trị bệnh tật”, ông Wong nói.

TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ, KẾT NỐI VỚI NHỮNG KHU VỰC MỚI

Singapore khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách cởi mở và tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với nhiều đối tác. Theo ông Lawrence Wong, Singapore cần bảo đảm dòng chảy thương mại tiếp tục được duy trì, đồng thời giữ vững vị thế là một địa điểm ổn định và đáng tin cậy để doanh nghiệp đổi mới, đầu tư và xây dựng kế hoạch dài hạn.

“Chúng tôi phải duy trì dòng chảy thương mại. Chúng tôi phải tiếp tục là một nơi ổn định và đáng tin cậy, nơi doanh nghiệp có thể đổi mới, đầu tư và hoạch định dài hạn với sự tự tin”, ông nói.

Nước này sẽ tăng cường quan hệ với các đối tác hiện có, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối với những khu vực mới như châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông.

“Chúng tôi không thể hướng vào bên trong. Chiến lược của chúng tôi là làm sâu sắc hơn và đa dạng hóa các kết nối”, ông Wong nhấn mạnh.

Ông cho rằng trong một thế giới và nền kinh tế toàn cầu ngày càng phân mảnh, các khu vực vẫn cần duy trì kết nối với nhau. Singapore muốn trở thành một trong những đầu mối giúp thúc đẩy những mối liên kết đó.

Theo ông Wong, việc đa dạng hóa quan hệ đã góp phần tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế Singapore trước những gián đoạn nguồn cung. Khả năng tiếp cận nhiều nguồn cung và duy trì quan hệ với các đối tác ở những khu vực khác nhau có ý nghĩa quan trọng đối với một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế.