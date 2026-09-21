Singapore siết khai báo nhập khẩu, doanh nghiệp Việt xuất khẩu thủy sản cần lưu ý

Theo Thương vụ, mới đây, Hải quan Singapore đã ban hành thông báo nhắc nhở các thương nhân và nhà nhập khẩu về việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong các tờ khai nhập khẩu đối với mặt hàng thủy hải sản, trái cây và rau củ, sau khi phát hiện các trường hợp khai báo giá trị nhập khẩu thấp hơn thực tế trong thời gian gần đây.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm hiểu kỹ quy định của thị trường để xuất khẩu bền vững.

Theo đó, trong giai đoạn 03 năm trở lại đây, tổng số thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) bị thiếu hụt do các trường hợp khai báo thấp hơn thực tế ước tính khoảng 1,4 triệu đô-la Singapore.

Thông báo cũng lưu ý, việc khai tờ khai không chính xác là hành vi vi phạm Đạo luật Hải quan của nước này. Cá nhân bị kết tội khai báo không chính xác theo Đạo luật Hải quan có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 đô-la Singapore (tương đương khoảng 7.700 USD) hoặc một khoản tiền tương đương với tổng số thuế nhập khẩu và thuế GST phải nộp (tùy theo mức nào cao hơn) và/hoặc bị phạt tù lên đến 12 tháng.

Hải quan Singapore cũng khuyến nghị các thương nhân, nhà nhập khẩu rà soát lại các giao dịch nhập khẩu trước đây để xác định xem có xảy ra tình trạng thiếu hụt khoản nộp thuế GST hay không. Trong trường hợp đã thực hiện khai báo không chính xác, thương nhân và đại lý khai báo hải quan nên thực hiện tự nguyện khai báo với Hải quan Singapore.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam nên thông báo và trao đổi trước với nhà nhập khẩu Singapore về yêu cầu khai báo giá trị thực tế đối với thủy hải sản, trái cây và rau củ, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch và an toàn thực phẩm có liên quan.

“Việc thực hiện đúng quy định góp phần hạn chế rủi ro chậm thông quan và phát sinh chi phí trong quá trình xuất khẩu”- Thương vụ nhấn mạnh.

Singapore là một trong những đối tác thương mại của Việt Nam và là thị trường có yêu cầu cao đối với hàng hóa nhập khẩu. Đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm và thủy sản, việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và khai báo hải quan có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định.

Trong bối cảnh Singapore tiếp tục tăng cường kiểm soát tính chính xác của khai báo nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt chú trọng phối hợp với nhà nhập khẩu và đại lý hải quan tại Singapore, thống nhất rõ trách nhiệm trong từng khâu của giao dịch.

Tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp hạn chế rủi ro về thuế và xử phạt mà còn góp phần giảm nguy cơ chậm thông quan, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Với doanh nghiệp đang mở rộng xuất khẩu vào Singapore, việc cập nhật thường xuyên quy định của thị trường, kiểm soát chặt chứng từ và thống nhất cách thức khai báo với đối tác nên được xem là một phần quan trọng trong quản trị rủi ro thương mại quốc tế.