Singapore siết chặt luật chống khói mù xuyên biên giới

Khói mù bao phủ bầu trời tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo dự luật sửa đổi, các hành vi vi phạm luật sẽ bị xếp vào nhóm có thể bị bắt giữ; tòa án cũng có thể xét xử vắng mặt đối với các bị đơn ở nước ngoài hoặc không thể liên lạc được. Mức phạt đối với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định sẽ tăng gấp 10 lần, lên gần 800.000 USD/ngày, trong khi mức phạt tối đa được nâng lên hơn 15,6 triệu USD. Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Grace Fu cho biết Singapore cần có các công cụ hiệu quả hơn để thu thập, xác minh thông tin, truy vết các mối liên hệ sở hữu doanh nghiệp phức tạp và áp đặt các chế tài đủ sức răn đe đối với các tổ chức vi phạm. Bà nhấn mạnh việc tăng cường khuôn khổ pháp lý sẽ giúp nhà chức trách can thiệp sớm hơn trước khi khói mù lan tới Singapore.

Dự luật sửa đổi cũng trao quyền cho chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp chỉ định đơn vị đánh giá độc lập để điều tra các vụ cháy, hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ doanh nghiệp có liên quan. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể áp đặt các hạn chế đối với những công ty bị chỉ định, bao gồm việc giới hạn khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính tại Singapore.

Khói mù bao phủ bầu trời tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các sửa đổi được đưa ra sau nhiều tuần Singapore chịu ảnh hưởng của khói mù từ các đám cháy rừng tại Indonesia, khiến dư luận kêu gọi chính phủ có biện pháp mạnh tay hơn. Luật hiện hành được ban hành từ năm 2014 nhưng việc thực thi gặp nhiều khó khăn do rào cản về thẩm quyền và hạn chế trong thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

Giới chuyên gia đánh giá các biện pháp mới sẽ tăng sức ép đối với các doanh nghiệp liên quan đến cháy rừng. Tuy nhiên, Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Singapore, ông Simon Tay cho rằng luật pháp mạnh hơn không phải là giải pháp duy nhất và việc ngăn ngừa khói mù tái diễn vẫn cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt là với Indonesia.