Singapore sẽ lưu trữ dầu của Ả Rập Xê Út trong các hang đá ngầm

Lượng dầu này sẽ được lưu trữ tại Jurong Rock Caverns, cơ sở chứa dầu ngầm nằm trên một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi bờ biển phía nam Singapore, với sức chứa lên tới 9 triệu thùng. Thỏa thuận được ký kết với Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia của Ả Rập Xê Út.

Bộ trưởng Năng lượng Singapore Tan See Leng ngày 26/10 cho biết thỏa thuận này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng cho khu vực Đông Nam Á mà còn giúp Singapore tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc trên thị trường toàn cầu.

Các hang đá ngầm Jurong tại Singapore. Ảnh: JTC.

“Chúng ta không thể dự đoán mọi sự gián đoạn, nhưng Singapore sẽ luôn đảm bảo tâm thế sẵn sàng ứng phó”, ông Tan nói, đồng thời nhấn mạnh đây là bước phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng nhất của quốc gia này trong nhiều thập kỷ.

Bên cạnh việc tăng cường dự trữ dầu, Singapore cũng lên kế hoạch xây dựng thêm 5 nhà máy điện chạy bằng khí đốt, qua đó nâng công suất phát điện thêm 26% trong thập kỷ tới.

Là trung tâm giao dịch năng lượng lớn của châu Á, Singapore dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường quốc tế. Quốc gia này hiện phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất khoảng 95% lượng điện tiêu thụ, khiến việc bảo đảm nguồn cung ổn định trở thành ưu tiên hàng đầu.

Rủi ro này càng trở nên rõ rệt khi Indonesia, một trong những nhà cung cấp khí đốt lớn của Singapore, thông báo sẽ giảm khoảng 31 triệu feet khối khí đốt xuất khẩu qua đường ống sang Singapore mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) hôm Chủ nhật (ngày 25/10), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết chính phủ đã đầu tư vào các cơ sở nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đồng thời đang xem xét khả năng đưa năng lượng hạt nhân vào cơ cấu năng lượng quốc gia.

Liên quan đến quyết định cắt giảm xuất khẩu khí đốt của Indonesia, ông Wong cho biết Singapore kỳ vọng các bên tôn trọng những cam kết đã đưa ra. Các đơn vị nhập khẩu khí đốt của nước này sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo các hợp đồng đã ký.

Thỏa thuận lưu trữ dầu với Singapore nằm trong nỗ lực rộng hơn của Ả Rập Xê Út nhằm mở rộng mạng lưới lưu trữ dầu ở nước ngoài, đưa nguồn cung đến gần hơn với các thị trường tiêu thụ trọng điểm.

Riyadh đang tìm cách bảo vệ các tuyến cung ứng năng lượng trước những gián đoạn do eo biển Hormuz bị đóng cửa và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho rằng việc đưa dầu đến gần các thị trường trọng điểm tại châu Á sẽ giúp mạng lưới cung ứng của nước này linh hoạt hơn, đồng thời hỗ trợ Singapore bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao khả năng ứng phó với các gián đoạn.

Ông cũng bày tỏ sự kỳ vọng rằng hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.