Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hàng hải với Việt Nam

Thúc đẩy kết nối hàng hải Việt Nam-Singapore

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh (ngoài cùng bên trái) chủ trì Phiên 2 với chủ đề “Quản lý cuộc đua mới trên biển: Quan hệ đối tác và ổn định chiến lược” tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18. (Ảnh: Thành Long)

Đại sứ Rajpal Singh nhận định, kết nối hàng hải luôn giữ vai trò thiết yếu đối với sự tăng trưởng và phát triển của Singapore.

Trên cơ sở đó, Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng ngành hàng hải và phát triển chuỗi cung ứng với các quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam.

Theo Đại sứ, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm được triển khai trên nhiều phương diện, từ xây dựng, quản lý hệ thống cảng biển đến thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Điển hình là PSA, một trong những tập đoàn hàng đầu Singapore trong lĩnh vực quản lý và phát triển cảng biển, đang hợp tác với các đối tác Việt Nam triển khai dự án phát triển cảng biển tại Việt Nam trong năm nay.

Song song với hợp tác giữa doanh nghiệp, Việt Nam và Singapore cũng tăng cường phối hợp ở cấp cao nhằm duy trì sự thông suốt cho hoạt động vận tải biển.

Đại sứ nhấn mạnh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5, hai bên đã thống nhất tuyên bố chung về duy trì các chuỗi cung ứng và những tuyến giao thương thiết yếu.

Đánh giá về triển vọng hợp tác, Đại sứ khẳng định, Việt Nam và Singapore đã phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực kết nối hàng hải, đồng thời còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. (Ảnh: Anh Đức)

Củng cố ổn định chiến lược trên Biển Đông

Đánh giá về tính thực tiễn của chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 “Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực”, Đại sứ Rajpal Singh cho hay, ba nội dung này phản ánh những vấn đề cốt lõi của khu vực hiện nay.

Thứ nhất, về cạnh tranh, Đại sứ nhìn nhận đây là thực tế đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, đặt ra yêu cầu các quốc gia cần có cách tiếp cận phù hợp nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định.

Thứ hai, về kết nối, nhà ngoại giao Singapore nêu rõ yêu cầu duy trì và tăng cường liên kết giữa các nước, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống người dân.

Thứ ba, về hợp tác và ổn định chiến lược, Đại sứ Rajpal Singh cho rằng, đây là mục tiêu chung của các quốc gia trong khu vực, xuất phát từ vai trò thiết yếu của vùng biển này đối với giao thương và phát triển kinh tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, nhà ngoại giao Singapore đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trong thúc đẩy đối thoại, điều phối nỗ lực chung và giữ vững trật tự khu vực.

Theo đó, các quốc gia cần phát huy hiệu quả những khuôn khổ hợp tác hiện có, chú trọng đối thoại, triển khai biện pháp xây dựng lòng tin và củng cố các cơ chế phối hợp.