Singapore ra mắt ứng dụng hẹn hò tìm bạn đời

Ảnh minh hoạ: AI

Ứng dụng hẹn hò FirstDate

Tháng trước, Singapore đã ra mắt nền tảng hẹn hò FirstDate trong bối cảnh quốc đảo này đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

Dù điều kiện sử dụng còn hạn chế, các nhà quan sát cho rằng đây là một cách hữu ích để khuyến khích các cặp đôi có cơ hội gặp gỡ trực tiếp lần đầu tiên.

Ứng dụng FirstDate đang được GovTech, cơ quan công nghệ của chính phủ Singapore triển khai thí điểm dành cho các công chức từ 21 đến 35 tuổi. GovTech cho biết hiện chưa có quyết định nào về việc mở rộng sáng kiến này ra ngoài khu vực công.

Theo cổng thông tin việc làm của chính phủ Singapore, tính đến tháng 3 năm nay, lực lượng lao động trong khu vực công của nước này có khoảng 158.000 người.

Người dùng ứng dụng sẽ trả lời khảo sát liên quan đến sở thích và giá trị cuộc sống. Sau đó, nền tảng sử dụng một thuật toán đưa ra các gợi ý ghép đôi dựa trên sở thích và mức độ tương thích giữa những người tham gia.

Đợt đăng ký đầu tiên đã kết thúc vào ngày 5.10, sau khi các công chức nhận được email giới thiệu về nền tảng một tuần trước đó. Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, mỗi chu kỳ ghép đôi kéo dài khoảng một tháng.

Các chuyên gia cho rằng nền tảng FirstDate chỉ ghép mỗi người tham gia với một người khác tại một thời điểm, nhưng vẫn có thể phát huy hiệu quả đối với những người thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm tình yêu.

Các chuyên gia nhận định vấn đề lớn hiện nay là tiêu chuẩn của mọi người quá cao so với những gì thị trường hẹn hò có thể đáp ứng, do cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những người nổi tiếng, các ngôi sao trên mạng và màn ảnh, cũng như vô số lựa chọn trên các ứng dụng hẹn hò.

Vì vậy, việc giới hạn số lượng đối tượng được ghép đôi là điều tích cực, bởi cách làm này giúp ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi vì hẹn hò và cảm giác choáng ngợp trước quá nhiều lựa chọn.

Nâng cao tỷ lệ sinh

Việc ra mắt nền tảng này diễn ra trong bối cảnh quốc đảo Singapore đang nỗ lực nâng cao tỷ lệ sinh, vốn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,87 vào năm ngoái.

Chính phủ Singapore hiện đã triển khai các biện pháp mới, bao gồm tăng thời gian nghỉ phép chăm sóc con và giảm phí dịch vụ chăm sóc trẻ em, đồng thời thành lập một nhóm công tác liên cơ quan để giải quyết xu hướng này.

Ứng dụng FirstDate ra đời cũng hướng đến những mục tiêu tương tự, đó là thúc đẩy hôn nhân gia đình và gia tăng tỷ lệ sinh.

Nền tảng này là sáng kiến mới nhất trong một loạt chương trình của Singapore nhằm kết nối những người độc thân. Trước đây Singapore cũng đã có nhiều chương trình hẹn hò và tạo thêm cơ hội để người độc thân gặp gỡ, tiến tới hôn nhân.

Sự ra mắt của ứng dụng FirstDate được kỳ vọng sẽ đạt được thành công hơn những sáng kiến trước đây khi ứng dụng hẹn hò có hệ thống đã được thiết kế một cách bài bản nhằm tạo ra những cặp đôi phù hợp.

Không chỉ Singapore, một số quốc gia châu Á khác cũng đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh suy giảm.

Năm 2024, Nhật Bản đã ra mắt một ứng dụng hẹn hò, yêu cầu người dùng chứng minh ý định kết hôn nghiêm túc, xác minh thu nhập và tham gia phỏng vấn với đơn vị vận hành ứng dụng.

Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản, tính đến tháng 6 năm nay, đã có 16.000 người đăng ký sử dụng ứng dụng, 760 cặp đôi đang trong các mối quan hệ nghiêm túc và 265 cặp đã kết hôn.

Cũng trong năm 2024, chính quyền Hàn Quốc triển khai chương trình hẹn hò tại Seoul, tạo cơ hội cho những người tham gia giao lưu thông qua các hoạt động được thiết kế sẵn, chẳng hạn như dùng bữa ngoài trời bên sông Hàn.

Chương trình này nhận được số lượng đăng ký vượt xa dự kiến, với hơn 2.300 người độc thân trong độ tuổi từ 25 đến 45 đăng ký tranh suất tham gia, trong khi chỉ có 100 suất được cung cấp.

Theo một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu dư luận YouGov thực hiện, cứ bốn người Singapore thì có một người sử dụng ứng dụng hẹn hò vào năm 2024. Trong đó, thế hệ Z và thế hệ Millennials có xu hướng sử dụng các ứng dụng này nhiều hơn so với những thế hệ lớn tuổi.

Trong số những người từng tìm kiếm tình yêu bằng cách lướt hồ sơ trực tuyến, 59% đã sử dụng nền tảng hẹn hò Tinder trong khi 46% lựa chọn ứng dụng hẹn hò Coffee Meets Bagel.