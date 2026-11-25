Từ ngày 1/11/2026, biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ sáu bậc xuống còn năm bậc, trong khi giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%. Thay đổi này được kỳ vọng giúp nhiều hộ gia đình giảm chi phí, nhưng mức hưởng lợi không giống nhau, nhất là với những nhà có lượng điện tiêu thụ cao.