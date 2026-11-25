Singapore phối hợp với Mỹ kiểm soát hoạt động trung chuyển chip AI
Ngày 24/11, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Anthony Albanese ở Canberra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp sử dụng Singapore làm địa điểm trung chuyển, đưa chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ tới các thị trường khác.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/singapore-phoi-hop-voi-my-kiem-soat-hoat-dong-trung-chuyen-chip-ai/7694.html