Ông Gan Kim Yong. Ảnh: pmo.gov.sg

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu trên được Phó Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp phụ trách thương mại Gan Kim Yong đưa ra tại Hội nghị cấp cao về tương lai châu Á do các hãng thông tấn báo chí hàng đầu của Singapore phối hợp tổ chức ngày 27/11 tại Singapore.

Theo ông Gan Kim Yon, việc dựng thêm các rào cản giữa các nước thành viên ASEAN sẽ thu hẹp cơ hội của chính mỗi nước. Hội nhập sâu hơn sẽ giúp ASEAN trở thành một đối tác có sức nặng hơn, còn mở rộng quan hệ đối tác sẽ tạo thêm cơ hội cho khu vực.

Phó Thủ tướng Singapore nêu ba yếu tố khiến hội nhập và quan hệ đối tác trở nên đặc biệt quan trọng, gồm trí tuệ nhân tạo (AI), các cú sốc địa chính trị và cạnh tranh địa kinh tế. Mỗi yếu tố đều có thể khiến các nước muốn thu mình lại, đồng thời cũng khiến hợp tác trở nên cần thiết hơn.

Phát biểu của ông Gan Kim Yong được đưa ra sau khi Mỹ công bố các biện pháp thuế quan mới và hạn chế xuất khẩu chip AI trong hai tuần qua. Những động thái này ảnh hưởng đến nhiều nước ở Đông Nam Á, trong bối cảnh khu vực ngày càng chịu sức ép từ cạnh tranh gay gắt hơn giữa Washington và Bắc Kinh.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong cho rằng cạnh tranh địa kinh tế đang định hình lại các mạng lưới mà các nước trong khu vực dựa vào để giao thương, đầu tư và tiếp cận công nghệ. Các chính phủ đang chú ý nhiều hơn đến những lĩnh vực mà họ phụ thuộc vào bên ngoài và khả năng kiểm soát những năng lực then chốt. Các nước ASEAN không thể quyết định cách thức các cường quốc xử lý bất đồng với nhau, nhưng ASEAN có thể duy trì quan hệ với các bên bất chấp những bất đồng ấy và tiếp tục làm cầu nối cho thương mại, đầu tư và hợp tác.

Theo ông Gan Kim Yong, để làm được điều đó, ASEAN cần xây dựng và duy trì niềm tin của các đối tác vào sự liêm chính, độ tin cậy của các thể chế và môi trường kinh doanh trong khối. ASEAN cần ban hành các quy định rõ ràng, dễ dự đoán, tuân thủ luật pháp, các cam kết và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

ASEAN sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2027. Khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập sâu hơn và mở rộng quan hệ đối tác. Theo ông Gan Kim Yong, Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là hai đối tác kinh tế chủ chốt của ASEAN. Doanh nghiệp, công nghệ và thị trường của cả hai nước đều có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của khu vực. Hai nước đều nằm trong số các đối tác thương mại và nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của ASEAN.

Bên cạnh đó, ASEAN đang tăng cường hợp tác với các đối tác khác để có thêm lựa chọn về kinh tế và giảm nguy cơ chịu ảnh hưởng khi xảy ra gián đoạn. Các nỗ lực này bao gồm đàm phán nâng cấp các hiệp định thương mại của ASEAN với Hàn Quốc và Canada, mở rộng và nâng cao hiệu quả của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đồng thời tăng cường quan hệ với các tổ chức khu vực khác như Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

ASEAN cũng đang đẩy mạnh hội nhập nội khối. Một số nỗ lực gần đây nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm nguồn cung và tiếp cận khách hàng trong khu vực. Theo ông Gan Kim Yong, Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) vừa được nâng cấp, dự kiến triển khai vào cuối năm 2026, sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí nhờ thủ tục đơn giản hơn và quy định minh bạch hơn. Một thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan sẽ giúp các doanh nghiệp được công nhận là đáng tin cậy được thông quan nhanh hơn và được ưu tiên làm thủ tục tại các nước tham gia.

Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA), được ký hồi đầu tháng 11/2026, cũng sẽ tạo thuận lợi cho giao dịch và thanh toán xuyên biên giới, đồng thời giúp việc tiếp cận các dịch vụ số trở nên dễ dàng hơn. Những bước đi này sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của ASEAN đối với các doanh nghiệp trong vai trò trung tâm sản xuất và thị trường tiêu thụ, đồng thời củng cố nền tảng hợp tác của khu vực với thế giới.