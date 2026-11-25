Trong chưa đầy 2 tuần, lửa nhiều lần bùng lên ở một khu chung cư tại Singapore, chủ yếu là ở khu vực máng rác trung tâm.

Nhiều lần, người dân đã dập được lửa trước khi đội cứu hỏa tới, theo trang Lianhe Zaobao của Singapore.

Và trong số những cư dân tham gia chữa cháy, có một phụ nữ 33 tuổi đặc biệt tích cực, theo AsiaOne.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) đã xác nhận những sự việc này.

Một trong những lần xảy ra cháy ở chung cư tại Singapore. Ảnh: AsiaOne.

Về phía cư dân, ai nấy đều lo lắng. Một cư dân cho biết, ông đã sống ở khu chung cư này 3 năm nhưng chưa bao giờ thấy cháy xảy ra thường xuyên như vậy.

Người giúp dập lửa được đề cử khen thưởng

14 vụ cháy nói trên được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 17/11. Nữ cư dân đặc biệt tích cực tham gia cứu hỏa là Ong Siew Hoon, cũng ở khu chung cư xảy ra cháy. Vì vậy, người này được đề cử cho một giải thưởng vì cộng đồng, dành cho người ứng cứu nhanh trong tình huống khẩn cấp.

Cư dân Ong Siew Hoon. Ảnh: AsiaOne.

Người được đề cử khen thưởng lại chính là nghi phạm gây cháy

Nhưng trong một diễn biến hết sức bất ngờ, cô Ong đã vừa bị cảnh sát bắt. Cô bị nghi là người đã gây ra chính những đám cháy mà cô tham gia dập.

Một lần xe cứu hỏa đến hiện trường. Ảnh: Lianhe Zaobao.

Cô Ong bị tạm giam một tuần để phục vụ điều tra. Khi nghe thông tin này, cô Ong - người được cho là mắc chứng tự kỷ - đã bật khóc.

Vụ việc dự kiến được xem xét tiếp vào ngày 27/11.