Singapore: Nghi phạm tái hiện hiện trường vụ án mạng tại khu chung cư, một cụ ông tử vong

Ngày 2/11, Gabriel Foong Shi Cheng, 32 tuổi, được cảnh sát hộ tống trở lại khu vực tầng trệt của Block 57, Telok Blangah Heights, nơi người đàn ông này bị cáo buộc sát hại ông Tham Nam Poh, 73 tuổi. Hoạt động tái hiện hiện trường diễn ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng với sự tham gia của nhiều điều tra viên.

Gabriel Foong Shi Cheng, 32 tuổi (áo đỏ) bị buộc tội giết ông Tham Nam Poh, 73 tuổi, đã được đưa trở lại hiện trường vụ án tại Block 57 Telok Blangah Heights vào sáng ngày 2/11. Ảnh: AsiaOne/Joel Lee

Theo các hình ảnh được truyền thông Singapore đăng tải, Foong mặc áo polo đỏ, quần short xanh đậm và bị còng, khống chế ở cả tay lẫn chân. Nghi phạm được cảnh sát dẫn đi qua khu vực hành lang tầng trệt, nơi một số vị trí đã được đánh dấu để phục vụ điều tra.

Các điều tra viên dừng lại tại nhiều điểm để đặt câu hỏi và ghi nhận lời khai. Buổi tái hiện kéo dài khoảng 10-15 phút trước khi người đàn ông được đưa lên xe cảnh sát.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 5/10. Cảnh sát Singapore nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu tại khu vực gần Block 61, Telok Blangah Heights và nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Tham nằm bất động ở tầng trệt. Một người đàn ông khác, 53 tuổi, cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng còn tỉnh táo.

Bị cáo Gabriel Foong dừng lại gần một điểm đánh dấu hiện trường khi các điều tra viên cảnh sát đến hỏi anh ta một số câu hỏi. Ảnh: AsiaOne/Joel Lee

Cả hai nạn nhân đều được chuyển đến bệnh viện, nhưng ông Tham không qua khỏi. Theo lời kể của các nhân chứng được truyền thông địa phương dẫn lại, một người đàn ông bị thương, được cho là ông Tham, đã chạy về phía một quán ăn gần đó trong tình trạng đẫm máu. Một nhân viên phòng khám gần hiện trường cũng đã tìm cách sơ cứu và cầm máu cho nạn nhân trước khi lực lượng cấp cứu đến.

Sau vụ việc, Foong chủ động gọi điện cho cảnh sát để trình diện và bị bắt giữ gần khu vực xảy ra án mạng. Nhà chức trách cho biết nghi phạm được cho là hành động một mình. Hiện chưa có thông tin cho thấy vụ tấn công liên quan đến động cơ tôn giáo hoặc khủng bố.

Ngày 7/10, Foong bị truy tố một tội danh giết người liên quan đến cái chết của ông Tham Nam Poh. Nếu bị kết tội, người đàn ông này có thể đối mặt với án tử hình theo luật Singapore. Nghi phạm hiện bị tạm giam trong thời gian chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Vụ án tiếp tục được cảnh sát điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân và toàn bộ diễn biến dẫn đến cái chết của người đàn ông 73 tuổi. Việc đưa nghi phạm trở lại hiện trường là một phần trong quá trình thu thập, đối chiếu chứng cứ của cơ quan chức năng.