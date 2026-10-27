Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 từ năm 2029

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Ngày 26-10, Nhóm công tác ba bên về việc làm cho người cao tuổi của Singapore, gồm Bộ Nhân lực (MOM), Đại hội Công đoàn Quốc gia (NTUC) và Liên đoàn Chủ sử dụng lao động Quốc gia Singapore (SNEF), công bố các khuyến nghị nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện hơn với người cao tuổi. Chính phủ đã chấp thuận toàn bộ 6 khuyến nghị của nhóm.

Theo lộ trình mới, tuổi nghỉ hưu theo luật định sẽ tăng từ 64 lên 65, trong khi tuổi tái tuyển dụng tăng từ 69 lên 70, bắt đầu từ ngày 1-1-2029. Việc điều chỉnh nhằm giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp tục làm việc sau độ tuổi nghỉ hưu nếu có nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm trong bối cảnh dân số già hóa.

Một trọng tâm của kế hoạch là thúc đẩy các hình thức làm việc linh hoạt về khối lượng công việc, cho phép người lao động giảm dần nhiệm vụ và thời gian làm việc phù hợp với sức khỏe, năng lực và hoàn cảnh cá nhân, thay vì phải nghỉ việc hoàn toàn. Chính phủ dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế lại vị trí việc làm, tạo thêm cơ hội làm việc bán thời gian và điều chỉnh chế độ tiền lương tương ứng với khối lượng công việc.

Theo dữ liệu năm 2024 của Bộ Nhân lực Singapore, trong nhóm lao động cư trú từ 50-64 tuổi làm việc toàn thời gian, 85,5% được tiếp cận hình thức làm việc linh hoạt về thời gian, 78,7% linh hoạt về địa điểm, nhưng tỷ lệ được cung cấp lựa chọn linh hoạt về khối lượng công việc chỉ đạt 74,5%. Nhóm công tác cho rằng cần mở rộng hơn nữa các lựa chọn này để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người lao động cao tuổi.

Bên cạnh đó, Singapore sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ mới nhằm khuyến khích doanh nghiệp áp dụng hình thức làm việc linh hoạt về khối lượng công việc, đồng thời thành lập văn phòng chuyên trách thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ người lao động lớn tuổi duy trì hoặc quay trở lại thị trường lao động. Chương trình mới dự kiến thay thế Trợ cấp tái tuyển dụng bán thời gian, vốn đã hỗ trợ khoảng 68.500 người cao tuổi và 7.800 người sử dụng lao động.

Các khuyến nghị cũng hướng đến giảm gánh nặng thuế cho người cao tuổi tiếp tục làm việc, điều chỉnh mức hỗ trợ dành cho những người không được tái tuyển dụng và thay thế Tín dụng việc làm cho người cao tuổi bằng một khoản tín dụng tái tuyển dụng mới từ năm 2028. Ngoài ra, chương trình Bổ sung thu nhập Workfare và Chương trình Tín dụng tiền lương lũy tiến sẽ được tăng cường nhằm cải thiện thu nhập và bảo đảm an sinh khi nghỉ hưu cho lao động lớn tuổi có thu nhập thấp.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26-10, Quốc vụ khanh Bộ Nhân lực Singapore Dinesh Vasu Dash nhấn mạnh các biện pháp mới nhằm tạo thêm lựa chọn thiết thực để người cao tuổi có thể tiếp tục làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm.

Theo nhóm công tác, các chính sách hỗ trợ không chỉ hướng đến việc kéo dài thời gian làm việc mà còn tạo điều kiện để người lao động lựa chọn công việc phù hợp với nhu cầu cá nhân. Thông tin chi tiết về điều kiện áp dụng và triển khai các biện pháp hỗ trợ dự kiến được công bố trong nửa đầu năm 2027, trong khuôn khổ các phiên thảo luận về ngân sách.

B.N