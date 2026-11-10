Singapore mở kho lưu trữ vàng dự trữ cho các ngân hàng trung ương nước ngoài

Vàng miếng tại Incheon, phía Tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 10/11 chính thức triển khai dịch vụ lưu trữ vàng dành cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức thuộc khu vực nhà nước, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng đưa Singapore trở thành trung tâm giao dịch vàng quốc tế.

Theo MAS, vàng dự trữ của các tổ chức nước ngoài sẽ được bảo quản tại kho tiền quốc gia của Singapore, hiện có khả năng lưu trữ tối đa 500 tấn vàng và có thể tiếp tục mở rộng tùy theo nhu cầu.

Dịch vụ này bổ sung cho hệ thống kho vàng thương mại hiện có của Singapore, với sức chứa hơn 2.000 tấn, phục vụ các ngân hàng kinh doanh vàng, nhà đầu tư tổ chức và khách hàng có tài sản lớn.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Singapore, Chủ tịch MAS Gan Kim Yong nhận định trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng bất ổn, nhu cầu nắm giữ vàng đang gia tăng khi các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương tìm kiếm những tài sản có khả năng chống chịu rủi ro và đa dạng hóa dự trữ.

Ông Gan cho biết một số ngân hàng trung ương nước ngoài đã bày tỏ quan tâm đến dịch vụ mới, song không tiết lộ danh tính do các cuộc thảo luận đang được tiến hành trên cơ sở bảo mật.

Theo Phó Thủ tướng Singapore, lợi thế của nước này nằm ở uy tín đã được xây dựng trong nhiều thập niên với vai trò trung tâm tài chính quốc tế, cùng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng trung ương và định chế tài chính toàn cầu.

Trước câu hỏi về cạnh tranh với Hong Kong (Trung Quốc), nơi cũng đang đẩy mạnh phát triển thị trường vàng, ông Gan cho rằng đây không phải cuộc cạnh tranh được mất giữa các trung tâm tài chính.

Singapore hướng tới cung cấp thêm lựa chọn an toàn cho các ngân hàng trung ương muốn đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng dự trữ. MAS cũng sẽ lựa chọn một số ngân hàng kinh doanh vàng đặt tại Singapore, có kinh nghiệm chuyên môn và khả năng cung cấp thanh khoản, để hỗ trợ dịch vụ lưu ký vàng cho các tổ chức nước ngoài.

Theo ông Shaokai Fan, đại diện Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đây là bước phát triển đáng chú ý bởi các cơ sở lưu trữ vàng phục vụ khu vực chính thức hiện chủ yếu tập trung tại Tây Âu và Bắc Mỹ. Việc Singapore tham gia lĩnh vực này sẽ bổ sung một địa điểm lưu trữ tại châu Á, đồng thời củng cố vị thế của nước này trên thị trường vàng toàn cầu.

Song song với dịch vụ lưu trữ, Singapore đang hoàn thiện hạ tầng giao dịch và thanh toán vàng. MAS cho biết hệ thống thanh toán bù trừ giao dịch vàng phi tập trung (OTC) của Sở Giao dịch Singapore (SGX) đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm với các thành viên thị trường.

Sáu ngân hàng được lựa chọn tham gia hệ thống gồm DBS, Deutsche Bank, ICBC Standard Bank, JPMorgan, OCBC và UOB. Các bên dự kiến hoàn tất công tác chuẩn bị vào cuối năm 2026 để đưa hệ thống vào vận hành trong quý 1/2027.

Hệ thống sẽ hỗ trợ giao dịch các thỏi vàng tiêu chuẩn quốc tế có trọng lượng khoảng 12,4kg và vàng thỏi 1kg, loại phổ biến tại thị trường châu Á. SGX cũng dự kiến triển khai hợp đồng tương lai vàng thỏi 1 kg có giao nhận vật chất trong quý 2/2027.

Đáng chú ý, MAS và Bộ Tài chính Singapore sẽ xây dựng cơ chế thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) mới nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh vàng đầu tư bán buôn. Theo đó, một số dịch vụ giữa các tổ chức tham gia thị trường, như lưu trữ, tinh luyện, đúc lại, kiểm định và môi giới vàng, sẽ được miễn GST.

Cơ chế này dự kiến có hiệu lực từ tháng 4/2027, với các quy định chi tiết được công bố trong Ngân sách năm 2027. Những biện pháp trên nằm trong chiến lược phát triển thị trường vàng được Singapore công bố hồi tháng 3/2026, nhằm thu hút thêm hoạt động lưu trữ, giao dịch và thanh toán vàng quốc tế.

Việc đồng thời phát triển kho lưu trữ dự trữ chính thức, hệ thống thanh toán bù trừ và các sản phẩm giao dịch mới được kỳ vọng sẽ giúp Singapore nâng cao vai trò trên thị trường vàng châu Á, bên cạnh những trung tâm hiện có như Dubai, Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc)./.