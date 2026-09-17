Singapore mở hơn 200 khóa học ứng dụng AI

Ngày 16/9, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng (SWDA) Singapore cho biết nước này đã triển khai các sáng kiến mới, bao gồm hơn 200 khóa học về AI, nhằm tăng cường phát triển nghề nghiệp, kỹ năng và sự sẵn sàng về AI.

Một góc Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của SWDA nêu rõ cơ quan này cũng đã triển khai gói đăng ký miễn phí 6 tháng cho một số công cụ AI cao cấp được chọn, cho phép các cá nhân xây dựng kỹ năng và tự tin sử dụng AI một cách hiệu quả.

SWDA cũng hợp tác với Viện Công nghệ Singapore để phát triển bài kiểm tra AI Ready Quiz, cho phép các cá nhân đánh giá mức độ sẵn sàng về AI của họ và xác định các khóa học phù hợp để xây dựng năng lực AI của mình.

Các sáng kiến khác bao gồm việc khai trương Connect by SWDA, một điểm tiếp xúc dịch vụ nghề nghiệp và kỹ năng một cửa, kết nối hỗ trợ nghề nghiệp và kỹ năng cho cá nhân và nhà tuyển dụng, và ra mắt cổng thông tin OurWorkforce, cung cấp cho nhà tuyển dụng quyền truy cập vào các chương trình lực lượng lao động và tài nguyên đào tạo.