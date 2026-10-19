Singapore mạnh tay xử lý doanh nghiệp gây khói mù xuyên biên giới

Hình ảnh khói mù tại Singapore. Ảnh: The Straits Times

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu với báo giới ngày 19/10, Bộ trưởng Cao cấp Singapore K. Shanmugam, đồng thời là Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ, khẳng định quyết tâm hành động của Chính phủ Singapore. Theo ông Shanmugam, các cơ quan chức năng đang xem xét nhiều biện pháp, bao gồm xử lý pháp lý, tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn và đánh giá những ưu đãi mà doanh nghiệp đang được hưởng tại Singapore.

Chính phủ nước này cũng sẵn sàng khẩn trương sửa đổi các quy định hiện hành hoặc ban hành luật mới nếu cần thiết, nhằm tăng cường khả năng điều tra và buộc các doanh nghiệp liên quan hợp tác. Ông Shanmugam nhấn mạnh những doanh nghiệp bị nghi có liên quan không thể né tránh trách nhiệm thông qua các cấu trúc sở hữu phức tạp hoặc lợi dụng việc các vụ cháy xảy ra ngoài lãnh thổ Singapore. Theo ông, chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc ngay cả khi tình trạng khói mù đã chấm dứt.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) gửi thông báo pháp lý tới 7 doanh nghiệp quản lý các đồn điền nguyên liệu giấy tại Indonesia bị nghi có liên quan đến các vụ cháy rừng gây khói mù. Ngày 19/10, NEA tiếp tục thông báo gửi văn bản tới 3 doanh nghiệp khác, theo đó tổng số doanh nghiệp nhận thông báo hiện là 10. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trong danh sách có quan hệ cung ứng với Tập đoàn Asia Pulp and Paper, doanh nghiệp có hoạt động tại Singapore. Ông Shanmugam cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ những mối liên hệ này.

Sở Giao dịch chứng khoán Singapore cũng đã yêu cầu 7 doanh nghiệp niêm yết, gồm Golden Agri Resources, Bumitama Agri, First Resources, Wilmar, Kencana Agri, Indofood Agri và TSH Resources, giải trình về hoạt động kinh doanh và khả năng liên quan đến tình trạng khói mù. Đối với First Resources, doanh nghiệp cho biết một số đám cháy xuất phát từ bên ngoài khu vực quản lý trước khi lan vào các đồn điền của công ty. Tuy nhiên, ông Shanmugam khẳng định những giải trình như vậy cần được kiểm chứng bằng đầy đủ bằng chứng thực tế.

Chính phủ Singapore cũng sẽ xem xét trách nhiệm quản lý rủi ro của các ngân hàng cấp vốn cho doanh nghiệp có khả năng liên quan đến cháy rừng. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) có thẩm quyền giám sát việc các ngân hàng đánh giá và kiểm soát những rủi ro về môi trường và pháp lý. Ngoài ra, Singapore sẽ rà soát liệu các doanh nghiệp liên quan có đang được hưởng hỗ trợ, trợ cấp hoặc ưu đãi của Chính phủ hay không, nhằm xác định việc đáp ứng các điều kiện về tuân thủ pháp luật và trách nhiệm môi trường.

Về quan hệ với Indonesia, ông Shanmugam cho rằng việc xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước, bởi người dân Indonesia cũng đang chịu tác động từ cháy rừng. Ông đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong kiểm soát tình hình, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ trong điều tra doanh nghiệp liên quan và ứng phó với các đám cháy.

Cùng ngày, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định Chính phủ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý và quản lý hiện có để buộc những tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ cháy phải giải trình.

Những động thái trên cho thấy Singapore đang mở rộng cách tiếp cận từ xử lý vi phạm môi trường sang tăng cường trách nhiệm tài chính và quản trị doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới kéo dài nhiều năm qua.