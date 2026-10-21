Singapore, Malaysia nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù

Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam ngày 19/10 khẳng định nước này sẵn sàng sửa đổi hoặc ban hành luật mới để xử lý các doanh nghiệp bị nghi liên quan đến tình trạng khói mù. Các chế tài xử lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khả năng huy động vốn và uy tín của doanh nghiệp.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore và Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đang mở rộng rà soát mối liên hệ giữa các doanh nghiệp niêm yết với những điểm nóng cháy rừng tại Indonesia. Sở giao dịch đã yêu cầu 7 doanh nghiệp nông nghiệp giải trình.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ đang hoàn thiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về khói mù. Kế hoạch dự kiến quy định việc đóng cửa trường học và chuyển sang học trực tuyến khi chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hại. Malaysia cũng tăng cường gieo mây tạo mưa để cải thiện chất lượng không khí.