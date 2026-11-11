Singapore liên tiếp đối mặt các vụ tấn công và rò rỉ dữ liệu

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Ngày 10-11, tập đoàn truyền thông SPH Media thông báo 5 hệ thống của công ty trở thành mục tiêu tấn công mạng. Các vụ việc được phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 8-11.

Công ty khẳng định chưa có thông tin tài chính hoặc quyền truy cập tài khoản khách hàng bị xâm phạm. Các cơ quan chức năng Singapore đang phối hợp điều tra, trong khi SPH Media triển khai biện pháp bảo mật và khắc phục sự cố.

Cùng ngày, nhà cung cấp giải pháp thực phẩm SATS cho biết ứng dụng đặt suất ăn học đường Tappee bị truy cập trái phép. Sự cố làm lộ dữ liệu của học sinh tại 4 trường, gồm họ tên, email, tình trạng nhận hỗ trợ tài chính và số thẻ ưu đãi. Một số hồ sơ còn chứa thông tin về chiều cao, cân nặng, dị ứng và lượng calo tiêu thụ.

SATS đã tạm ngừng ứng dụng để rà soát an ninh, nhưng khẳng định việc cung cấp suất ăn tại các trường không bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 6-11, nhà mạng M1 và đơn vị cung cấp dịch vụ y tế từ xa Doctor Anywhere cũng báo cáo các sự cố rò rỉ dữ liệu cá nhân. Trong đó, vụ việc tại M1 làm lộ thông tin định danh, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ cư trú của khách hàng. Doctor Anywhere cho biết dữ liệu cá nhân bị ảnh hưởng nhưng hồ sơ bệnh án không bị xâm phạm.

Đầu tháng 11, khoảng 46.000 hồ sơ đặt chỗ của Singapore Airlines cũng bị truy cập trái phép thông qua sự cố liên quan đến nhà cung cấp phần mềm Amadeus. Chuỗi sự việc liên tiếp đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường bảo vệ dữ liệu và năng lực phòng thủ mạng tại Singapore.