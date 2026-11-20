Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Hội nghị, chiều 19/11 - Ảnh: Phú Quốc.

Chiều 19/11, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Singapore đã diễn ra với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao và đại diện các tập đoàn lớn từ Singapore. Sự kiện này không chỉ đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Singapore về vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh.

BA TRỌNG TÂM HỢP TÁC

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra khuôn khổ hợp tác thuận lợi, tạo điều kiện để hai bên thúc đẩy các dự án thiết thực, hiệu quả.

Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh có điều kiện kết nối đồng bộ các thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vào năm 2027. Thành phố đặc biệt coi trọng những dự án có tính khả thi cao, triển khai đúng tiến độ, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Tính đến hết tháng 9/2026, Singapore đã đầu tư vào 2.815 dự án tại Thành phố với tổng vốn đăng ký hơn 25,28 tỷ USD. Điều này không chỉ thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư Singapore vào tiềm năng phát triển của Thành phố mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng và logistics.

Để thúc đẩy hợp tác thực chất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề xuất ba trọng tâm hợp tác với các nhà đầu tư Singapore:

Thứ nhất, phát triển hạ tầng gắn với nâng cao hiệu quả kết nối sản xuất và logistics. Thành phố mong muốn các nhà đầu tư Singapore quan tâm đến hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, vận tải và dịch vụ logistics hiện đại, tăng cường kết nối xuyên suốt từ sản xuất đến cảng biển, phân phối và tiêu thụ, góp phần tối ưu hóa chi phí lưu thông hàng hóa.

Thứ hai, thúc đẩy đầu tư công nghệ cao và hạ tầng số. Trên cơ sở Tuyên bố chung Việt Nam – Singapore về Kết nối công nghệ, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút đầu tư vào sản xuất tiên tiến, bán dẫn, kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời khuyến khích các dự án kết hợp sản xuất với nghiên cứu, đào tạo nhân lực và liên kết viện – trường nhằm thương mại hóa công nghệ.

Thứ ba, kết nối nguồn vốn với các dự án khả thi. TP. Hồ Chí Minh mong muốn các ngân hàng và định chế tài chính Singapore chia sẻ rõ hơn về tiêu chí thẩm định, điều kiện cấp vốn và giải pháp quản trị rủi ro, nhất là đối với các dự án hạ tầng, công nghệ và chuyển đổi xanh, qua đó sớm thống nhất phương thức hợp tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố khẳng định, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành với doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, từ hướng dẫn đầy đủ, xử lý đúng thẩm quyền đến phối hợp kịp thời, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ.

BỐN LĨNH VỰC TIỀM NĂNG

Tại Hội nghị, ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết: thương mại song phương Việt Nam – Singapore đạt 42,8 tỷ SGD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước. Quan hệ hai nước đang bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025. Đặc biệt, Tuyên bố chung về Kết nối Công nghệ ban hành tháng 8/2026 thể hiện khát vọng trở thành những đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Phú Quốc.

Ông Pang Te Cheng cũng đề xuất 04 lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước: hạ tầng số và AI; năng lượng xanh và phát triển bền vững; đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài; tài chính và logistics. Ông cho rằng, hợp tác trong giai đoạn tới cần kết hợp đồng bộ nguồn lực tài chính, công nghệ, chuyên môn và nhân tài, hướng tới tạo ra các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao và bền vững.

Mặc dù Singapore đã đạt được nhiều thành tựu trong việc đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Ông Wesley Chua, Thủ quỹ – Thành viên Ban Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin minh bạch và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Ông cũng đề xuất ba mục tiêu thiết thực trong giai đoạn tới gồm nâng cao tính sẵn sàng của các dự án kêu gọi đầu tư, tăng cường kết nối tháo gỡ vướng mắc từ sớm và tạo dựng giá trị thực chất vượt ra ngoài quy mô vốn đầu tư ban đầu.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Singapore năm 2026 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Singapore trong việc đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh. Với sự cam kết mạnh mẽ từ cả hai phía, đặc biệt là sự hỗ trợ từ các định chế tài chính như UOB, TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.