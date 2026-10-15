Singapore kiếm tiền từ những ca sĩ không thuộc về mình

Ngày 2/3/2024, Taylor Swift bắt đầu đêm diễn đầu tiên tại Sân vận động Quốc gia Singapore. Sáu concert kéo dài đến ngày 9/3, bán được hơn 300.000 vé. Theo Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore (MCCY), đây là điểm dừng duy nhất của The Eras Tour tại Đông Nam Á.

Trước đó, Coldplay biểu diễn sáu đêm tại cùng sân vận động, từ ngày 23 đến 31/1. Chỉ trong ba tháng đầu năm, Sân vận động quốc gia còn đón Mayday và Ed Sheeran. Phát biểu trước Quốc hội Singapore tháng 3/2024, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Edwin Tong cho biết khoảng 840.000 lượt khán giả đã đến các concert của bốn nghệ sĩ và nhóm nhạc này.

Việc Singapore trở thành điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á của The Eras Tour có sự tham gia trực tiếp của chính phủ. Ông Edwin Tong cho biết các quan chức MCCY, Sport Singapore và đơn vị quản lý Sports Hub đã đến Mỹ từ tháng 2/2023 để tìm hiểu ngành thể thao, giải trí. Khi có cơ hội tiếp cận ê-kíp Taylor Swift, họ xúc tiến đàm phán để đưa tour diễn đến Singapore.

Cơ quan Du lịch Singapore (STB) sau đó đánh giá lợi ích kinh tế và quyết định cấp khoản hỗ trợ cho nhà tổ chức. Chính phủ không công bố giá trị hợp đồng vì bảo mật thương mại, nhưng bác bỏ thông tin khoản hỗ trợ lên tới 2-3 triệu USD mỗi đêm. Thỏa thuận gây tranh luận trong khu vực khi quốc gia láng giềng cũng muốn đón Taylor Swift, trong khi Singapore sẵn sàng sử dụng nguồn lực công để thu hút những đêm diễn có khả năng mang đến lượng lớn khách quốc tế.

Khán giả Đông Nam Á đổ xô đến Singapore trong đêm diễn của Taylor Swift. Ảnh: Straits Times.

Sáu đêm concert và doanh thu ngoài sân vận động

Khán giả từ Indonesia, Malaysia, Việt Nam hay Philippines đến Singapore xem Taylor Swift còn phải chi tiền cho hàng không, khách sạn, ăn uống và đi lại. Khoản thu của các doanh nghiệp này không xuất hiện trong báo cáo bán vé concert. Theo CoStar, công ty phân tích thị trường lưu trú, công suất phòng khách sạn Singapore ngày 2 và 3/3/2024, trùng với hai đêm đầu của Taylor Swift, lần lượt đạt 92,7% và 92,5%.

Báo cáo CoStar công bố ngày 10/4/2024 cho thấy công suất phòng bình quân tháng 3 đạt 79,1%, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá phòng bình quân tăng 12,7%, lên 358,91 SGD mỗi đêm. Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có đạt 284,03 SGD, tăng 18,5%.

Tháng 1 cùng năm, sáu đêm Coldplay cũng góp phần thúc đẩy hoạt động khách sạn. CoStar ghi nhận công suất phòng đạt 91,3% trong hai ngày 25 và 26/1, mức cao nhất của tháng.

Trong báo cáo kinh tế tháng 4/2024, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) dẫn ước tính của các nhà phân tích tư nhân rằng hai chuỗi concert Coldplay và Taylor Swift có thể tạo ra 350-450 triệu SGD doanh thu du lịch. Theo CNA, đây là khoản ước tính phụ thuộc vào tỷ lệ khán giả nước ngoài và thời gian lưu trú, không phải số thu đã được kiểm toán.

Năm 2024, Singapore đón 16,5 triệu lượt khách quốc tế và ghi nhận 29,8 tỷ SGD doanh thu du lịch. STB công bố hai chỉ số này trong năm 2025, đồng thời xác nhận các sự kiện giải trí lớn góp phần thu hút khách quốc tế.

Những năm gần đây, Singapore trở thành điểm đến của nhiều sao quốc tế. Ảnh: STB.

Vì sao Singapore được lựa chọn?

Theo thông tin từ đơn vị vận hành Singapore Sports Hub, Sân vận động quốc gia có sức chứa tối đa 55.000 người, mái che đóng mở và hệ thống làm mát. Công trình nằm trong tổ hợp rộng 35 ha tại Kallang, kết nối với mạng lưới tàu điện MRT. Sức chứa thực tế của từng concert phụ thuộc cách bố trí sân khấu và các khu vực khán giả.

Sports Hub được xây dựng theo mô hình hợp tác công tư, với tổng chi phí 1,33 tỷ SGD. Theo Sport Singapore, liên danh tư nhân chịu trách nhiệm tài trợ xây dựng, còn chính phủ thanh toán định kỳ để sử dụng công trình trong thời hạn của hợp đồng.

MCCY cho biết khoản phí cơ sở từng ở mức 193,7 triệu SGD mỗi năm. Khoảng 65% được dùng để trả nợ vay xây dựng, phần còn lại dành cho vận hành, bảo trì và các chi phí liên quan. Các khoản thanh toán chịu sự ràng buộc của những chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động.

Tháng 12/2022, chính phủ chấm dứt mô hình hợp tác công tư, tiếp quản Sports Hub trước thời hạn hợp đồng dự kiến năm 2035. MCCY công bố khoản thanh toán chấm dứt hợp đồng khoảng 1,4 tỷ SGD, bao gồm các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc tiếp quản cho phép chính phủ chủ động hơn trong quản lý lịch sự kiện, khai thác thương mại và sử dụng công trình cho cộng đồng. Theo giải trình của ông Edwin Tong trước Quốc hội tháng 3/2024, số ngày tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí và cộng đồng tại Sports Hub sau khi tiếp quản tăng khoảng 30% so với mức cao nhất trước đại dịch.

Sân vận động quốc gia phục vụ các concert hàng chục nghìn người, nhưng Singapore còn có những địa điểm nhỏ hơn. Singapore Indoor Stadium đón tối đa khoảng 12.000 khán giả, The Star Theatre có khoảng 5.000 ghế, còn Esplanade có các không gian biểu diễn dành cho âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật đương đại, theo thông tin từ các đơn vị vận hành.

Dù đã có thế mạnh về hạ tầng, Singapore vẫn lên kế hoạch phát triển thêm nhà thi đấu 18.000 chỗ ngồi. Theo thông tin vào tháng 5/2026 của The Straits Times, công trình sẽ thay thế Singapore Indoor Stadium hiện hữu, trong chương trình phát triển tổ hợp The Kallang nhằm tăng khả năng thu hút các sự kiện thể thao và giải trí quốc tế. Trước đó, trong bài viết trên The Straits Times tháng 8/2024, James Walton, chuyên gia của Deloitte khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định nhà thi đấu mới sẽ lấp khoảng trống về sức chứa giữa hai địa điểm hiện tại, phục vụ những chương trình quá lớn đối với nhà thi đấu 12.000 chỗ nhưng chưa cần đến sân vận động quốc gia.

* Bài viết có tham khảo số liệu và tài liệu từ Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore (MCCY), Cơ quan Du lịch Singapore (STB), Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), Sport Singapore, CoStar cùng một số thông tin trên CNA và The Straits Times.