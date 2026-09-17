Singapore khuyến khích người dân đọc sách 15 phút mỗi ngày

Phong trào quốc gia kéo dài 5 năm đánh dấu một chương mới cho văn hóa đọc của Singapore, bắt đầu với Tháng Đọc sách Quốc gia, Thử thách ReadSG và chương trình Read for Good (Đọc vì điều tốt đẹp). Ảnh: NLB

Tổng thống Singapore bảo trợ chương trình đọc sách quốc gia

Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore ra mắt ReadSG ngày 6/9/2026, trong khuôn khổ Tháng Đọc sách Quốc gia đầu tiên của Singapore. Đây là phong trào đọc sách quốc gia được triển khai trong nhiều năm, với mục tiêu biến việc đọc thành một thói quen lâu dài và một nét văn hóa được chia sẻ trong cộng đồng.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam giữ vai trò người bảo trợ (Patron) của ReadSG và tham dự lễ ra mắt tại Tòa nhà Thư viện Quốc gia Singapore. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Josephine Teo, Quốc vụ khanh Rahayu Mahzam, Chủ tịch Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore Lee Seow Hiang cùng các đối tác và đại sứ của chương trình.

Theo Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore, ReadSG hướng tới việc nuôi dưỡng những người ham tìm hiểu, có tư duy phản biện và khả năng tiếp nhận, hiểu và đánh giá thông tin. Chương trình được xây dựng để đưa việc đọc trở thành một hoạt động có thể duy trì trong đời sống hằng ngày, thay vì chỉ gắn với thư viện hoặc các chương trình đọc sách riêng lẻ.

Khuyến khích đọc sách 15 phút mỗi ngày

Một trong những hoạt động chính của ReadSG là ReadSG Challenge, khuyến khích người dân dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc.

Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore cho biết 15 phút tương đương khoảng thời gian di chuyển qua ba trạm MRT, chờ xe buýt hoặc thưởng thức một tách cà phê buổi sáng. Chương trình không đặt trọng tâm vào số lượng sách phải hoàn thành mà khuyến khích người tham gia bắt đầu từ những khoảng thời gian ngắn và duy trì đều đặn.

Theo cách tiếp cận này, những khoảng thời gian đọc ngắn được tích lũy mỗi ngày để hình thành thói quen. Người tham gia có thể lựa chọn thời điểm và không gian phù hợp để đọc, từ thư viện đến những khoảng nghỉ trong ngày.

Trong khuôn khổ ReadSG, Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore cũng tổ chức chương trình Read for Good từ ngày 6/9 đến 7/10/2026, tiếp tục khuyến khích cộng đồng dành 15 phút mỗi ngày cho việc đọc.

Đọc sách gắn với trải nghiệm và phần thưởng

ReadSG không chỉ khuyến khích người tham gia ghi nhận thời gian đọc mà còn thiết kế các hoạt động để việc đọc trở thành một trải nghiệm có tính tương tác.

Tại lễ ra mắt ngày 6/9, Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore bố trí các không gian đọc theo chủ đề tại Tòa nhà Thư viện Quốc gia Singapore. Người tham gia có thể đọc sách, tham gia các hoạt động tương tác, nghe kể chuyện và khám phá những nội dung liên quan đến sách.

Chương trình cũng có các hoạt động để người tham gia đăng ký ReadSG Challenge và nhận những phần thưởng giới hạn.

Trong Tháng Đọc sách Quốc gia, Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore tổ chức thêm nhiều hoạt động nhằm đưa sách đến gần cộng đồng. Trong đó, Big Book Giveaway diễn ra ngày 19 và 20/9, cho phép người dân nhận miễn phí sách và các tài liệu nghe nhìn đã qua sử dụng từ bộ sưu tập của các thư viện công cộng.

Hướng tới văn hóa đọc lâu dài

ReadSG được Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore xác định là một phong trào quốc gia kéo dài nhiều năm, thay vì một chiến dịch chỉ diễn ra trong một tháng. Việc phát động chương trình trong Tháng Đọc sách Quốc gia đầu tiên là bước khởi đầu cho mục tiêu đưa đọc sách trở thành một phần thường xuyên hơn trong đời sống của người dân Singapore.

Bên cạnh việc khuyến khích mỗi người dành 15 phút đọc mỗi ngày, chương trình triển khai các hoạt động tại thư viện và nhiều không gian khác, đồng thời huy động các đối tác và đại sứ tham gia.

Theo Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore, ReadSG hướng tới xây dựng một văn hóa đọc lâu dài, qua đó nuôi dưỡng những người ham tìm hiểu, có tư duy phản biện và khả năng tiếp nhận, đánh giá thông tin.