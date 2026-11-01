Singapore khẩn trương xử lý các vệt dầu loang trên vùng biển phía Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, MPA cho biết sáng cùng ngày, cơ quan này nhận được tin báo về sự xuất hiện của dầu trên vùng biển ngoài khơi đảo Pulau Sebarok. Hoạt động giám sát từ trên không sau đó xác nhận có nhiều vệt dầu loang tại khu vực gần Pulau Sebarok, Pulau Semakau và Selat Pauh. Đến nay, chưa phát hiện dầu loang tại các vùng biển gần West Coast, đảo Sentosa, quần đảo phía Nam và East Coast.

Ngay sau khi xác nhận sự việc, MPA đã huy động các đơn vị chuyên trách ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời yêu cầu các cơ sở cảng và kho chứa trong khu vực triển khai phương tiện, nhân lực phục vụ công tác xử lý. Các cơ quan liên quan cũng được thông báo để chủ động thực hiện những biện pháp phòng ngừa, bảo vệ khu vực bờ biển trong trường hợp dầu loang lan rộng. Bên cạnh đó, MPA đã yêu cầu các tàu thuyền đến Singapore tăng cường quan sát và báo cáo ngay nếu phát hiện những vệt dầu bất thường trên biển. Cơ quan này khẳng định sự cố hiện chưa ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và vận hành cảng biển của Singapore. Công tác giám sát, thu gom và xử lý dầu loang vẫn đang được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan chức năng và đơn vị khai thác cảng.

Hiện nhà chức trách chưa xác định được nguồn phát sinh dầu loang cũng như lượng dầu tràn ra môi trường.

Các khu vực phát hiện dầu loang nằm gần những cơ sở hạ tầng quan trọng của Singapore. Trong đó, đảo Pulau Semakau, cách đảo chính khoảng 8 km về phía Nam, là nơi đặt bãi chôn lấp rác thải duy nhất còn hoạt động của nước này. Eo biển Selat Pauh nằm gần đảo, trong khi Pulau Sebarok, cách Pulau Semakau khoảng 3 km, là trung tâm lưu trữ và trung chuyển dầu mỏ lớn.

Singapore từng phải xử lý một vụ tràn dầu nghiêm trọng hồi năm 2024, khi hai tàu va chạm gần cảng Pasir Panjang, khiến khoảng 400 tấn dầu rò rỉ ra biển. Dầu loang sau đó xuất hiện tại nhiều khu vực ven biển, trong đó có Sentosa, Công viên East Coast và Khu bảo tồn thiên nhiên Labrador.