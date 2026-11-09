Singapore kêu gọi COP31 ưu tiên hành động thay vì cam kết mới

Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20-11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters Connect

Trao đổi với báo giới về Hội nghị COP31 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), bà Grace Fu cho biết Singapore không kỳ vọng các nước sẽ đưa ra những mục tiêu cắt giảm phát thải tham vọng hơn, mà cần tập trung thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ Hiệp định Paris.

Đoàn đại biểu từ gần 200 quốc gia đang tập hợp tại thành phố Antalya để tham dự Hội nghị COP31 kéo dài 12 ngày nhằm thảo luận các bước đi tiếp theo trong việc giảm phát thải. Các nội dung đàm phán trọng tâm bao gồm điện khí hóa, kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu và tài chính khí hậu.

Bà Fu đánh giá rằng dù quá trình đàm phán đối mặt với nhiều rào cản, bao gồm những quan ngại về an ninh năng lượng phát sinh từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, các bên vẫn còn dư địa để đạt tiến triển trong các lĩnh vực như thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như cơ hội đạt được các thỏa thuận riêng rẽ bên ngoài tiến trình đàm phán chính.

Trước những ý kiến cho rằng tiến trình đàm phán khí hậu đa phương chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, bà Grace Fu thừa nhận những lo ngại về tiến độ chậm và hạn chế trong cơ chế ra quyết định là có cơ sở. Tuy nhiên, bà nhận định COP31 chưa cho thấy vai trò dẫn dắt đủ mạnh để tạo ra những chuyển biến đột phá.

Bà Fu chỉ ra rằng các cuộc đàm phán hiện mang tính phân mảnh cao hơn, trong bối cảnh quyết định rút khỏi Hiệp định Paris của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên tiến trình chung. So với 5 năm trước, các quốc gia hiện nay ít sẵn sàng sử dụng nguồn lực và uy tín chính trị để thúc đẩy giải pháp hơn do chịu ảnh hưởng bởi nhiều mối quan tâm khác.

Trong một diễn biến liên quan đến môi trường khu vực, Singapore vừa sửa đổi Luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới nhằm gia tăng thẩm quyền xử phạt đối với các bên chịu trách nhiệm về các đợt cháy rừng trên diện rộng tại Indonesia. Động thái siết chặt pháp lý này diễn ra trong bối cảnh Singapore phải hứng chịu đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015 trong hai tháng 9 và 10 vừa qua.

Bà Fu nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi của việc sửa đổi luật là định hình hành vi của doanh nghiệp, giúp các đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý để ngăn chặn thiệt hại cho người dân Singapore cũng như Indonesia”.