Singapore duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát

Kiểm đồng đôla Singapore tại một máy rút tiền tự động ở Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 14/10 quyết định giữ nguyên định hướng chính sách tiền tệ, theo đó giữ nguyên tốc độ tăng giá của đồng đôla Singapore (SGD) tính theo tỷ giá được gia quyền theo thương mại, còn gọi là tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu lực của SGD (S$NEER), trong biên độ chính sách.

MAS đồng thời cảnh báo áp lực giá năng lượng kéo dài do xung đột tại Trung Đông sẽ khiến lạm phát tiếp tục ở mức cao trong những tháng tới.

Khác với phần lớn ngân hàng trung ương điều hành chính sách thông qua lãi suất, MAS sử dụng S$NEER, chỉ số phản ánh giá trị của SGD so với một rổ tiền tệ của các đối tác thương mại chủ chốt, trong đó tỷ trọng của mỗi đồng tiền được xác định theo tầm quan trọng của đối tác trong quan hệ thương mại với Singapore.”

Cách điều hành này là do trong một nền kinh tế nhỏ và mở như Singapore với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vượt 300% GDP và gần 40 xu trong mỗi SGD chi tiêu trong nước được dùng cho hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, tỷ giá có ảnh hưởng đến lạm phát lớn hơn nhiều so với lãi suất.

MAS cho biết biên độ chính sách hiện tại với xu hướng tăng giá sẽ cho phép S$NEER tiếp tục mạnh lên, qua đó kiềm chế mức gia tăng lạm phát nhập khẩu trong ngắn hạn, bảo đảm áp lực lạm phát giảm dần trong năm 2027.

Trước tình trạng lạm phát dai dẳng do tác động của xung đột tại Trung Đông, MAS đã hai lần thắt chặt chính sách trong năm nay, lần đầu vào tháng 4 và lần tiếp theo vào tháng 7. Các bước điều chỉnh này cho phép S$NEER tăng giá mạnh hơn, giúp giảm tác động của chi phí nhập khẩu gia tăng.

Theo MAS, kể từ tháng 9, giá các mặt hàng năng lượng đã tăng trở lại và được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong ngắn hạn. Giá lương thực toàn cầu và trong khu vực cũng được dự báo sẽ tăng khi chi phí đầu vào cao hơn và các diễn biến thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất lương thực.

Áp lực chi phí nhập khẩu gia tăng tại Singapore sẽ khiến lạm phát cơ bản và lạm phát toàn phần duy trì ở mức hơi cao như hiện nay trong những tháng tới.

Trong tháng 7-8/2026, lạm phát cơ bản, không bao gồm chi phí nhà ở và phương tiện giao thông cá nhân trong chỉ số lạm phát toàn phần, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 1,5% trong quý 2/2026.

Tính chung cả năm 2026, lạm phát cơ bản theo thước đo của MAS được dự báo bình quân ở mức 1,5-2,5%, còn lạm phát toàn phần dự kiến vào khoảng 2,0%.

MAS dự báo lạm phát sẽ giảm rõ rệt hơn trong nửa cuối năm 2027 khi giá năng lượng toàn cầu dần hạ nhiệt./.​