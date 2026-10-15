Singapore dùng ứng dụng hẹn hò của chính phủ để thúc đẩy hôn nhân trong công chức trẻ

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Nền tảng mang tên FirstDate do Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) phát triển và hiện được triển khai thử nghiệm đối với công chức độc thân từ 21-35 tuổi.

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu giảm tình trạng “mệt mỏi quẹt ứng dụng” trên các nền tảng hẹn hò truyền thống và thúc đẩy các mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Người tham gia phải xác thực danh tính thông qua Singpass, hệ thống định danh số quốc gia của Singapore, sau đó hoàn thành bảng câu hỏi về sở thích, thói quen, giá trị sống, tôn giáo và các tiêu chí lựa chọn bạn đời.

Ứng dụng sử dụng thuật toán Gale-Shapley Stable Marriage, một mô hình toán học nổi tiếng dùng để ghép cặp dựa trên mức độ tương thích và nguyện vọng của các bên.

Khác với nhiều ứng dụng thương mại, người dùng chỉ nhận một gợi ý ghép cặp trong mỗi vòng thay vì phải xem hàng loạt hồ sơ.

Sau khi được ghép đôi, cả hai bên có 72 giờ để quyết định có muốn kết nối hay không. Thông tin liên lạc chỉ được chia sẻ khi cả hai cùng đồng ý.

Ứng dụng cũng đề xuất các hoạt động gặp gỡ nhằm giúp người tham gia làm quen trong môi trường thoải mái hơn.

Singapore đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Theo số liệu chính thức, tỷ suất sinh của nước này đã giảm xuống còn khoảng 0,87 con/phụ nữ, thuộc nhóm thấp nhất thế giới và thấp hơn nhiều so với mức thay thế dân số 2,1.

Số lượng các cuộc hôn nhân đăng ký cũng giảm năm thứ ba liên tiếp trong năm 2025.

Trước đó, Chính phủ Singapore đã công bố nhiều biện pháp khuyến khích sinh con và hỗ trợ gia đình trẻ. Quốc đảo này đồng thời trở thành một “xã hội siêu già”, khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 21% dân số.

Dù nhận được sự quan tâm của nhiều người trẻ, chương trình cũng gây ra các ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng việc nhà nước tham gia sâu vào lĩnh vực hẹn hò là điều bất thường, trong khi những người ủng hộ nhận định nền tảng do chính phủ vận hành có lợi thế về xác thực danh tính, hạn chế tài khoản giả mạo và không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận như các ứng dụng thương mại.

Theo SCMP