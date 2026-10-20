Singapore đưa 3 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào diện giám sát

Cơ quan Bệnh truyền nhiễm Singapore cho biết quy định mới được triển khai sau khi Bộ Y tế sửa đổi Đạo luật Bệnh truyền nhiễm và các quy định liên quan vào tháng 9/2026. Dù nguy cơ các bệnh này xâm nhập và lây lan tại Singapore hiện ở mức thấp, việc bổ sung vào danh mục bệnh phải khai báo sẽ giúp phát hiện sớm ca nghi nhiễm, kịp thời cách ly, truy vết tiếp xúc và kiểm soát nguy cơ lây lan.

Cả 3 bệnh đều có thể gây biến chứng nghiêm trọng, lây truyền giữa người với người và hiện chưa có vaccine hoặc thuốc kháng virus đặc hiệu được phê duyệt để điều trị.

Cơ quan Bệnh truyền nhiễm Singapore nhấn mạnh việc bổ sung 3 bệnh không xuất phát từ sự gia tăng nguy cơ hiện tại, mà nhằm củng cố năng lực giám sát và ứng phó trước các mối đe dọa dịch bệnh mới nổi.

Từ tháng 11/2026, Cơ quan Bệnh truyền nhiễm Singapore cũng sẽ bổ sung thông tin về 3 bệnh mới vào bản tin giám sát dịch tễ hằng tuần nhằm phục vụ theo dõi và cảnh báo sớm.