Singapore điều tra gần 100 doanh nghiệp mua đánh giá giả trên mạng

Hình ảnh các gói mua đánh giá giả. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Singapore (CCS)

Uỷ ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Singapore (CCS) ngày 30/9 cho biết 45 doanh nghiệp, từ nhà hàng đến salon tóc, đã thừa nhận mua các đánh giá giả nhằm cải thiện hình ảnh trên mạng. Những doanh nghiệp này phải cam kết chấm dứt sử dụng đánh giá giả, xóa các nội dung đã đăng và báo cáo tiến độ thực hiện cho cơ quan chức năng.

45 doanh nghiệp nằm trong nhóm khoảng 100 công ty bị CCS điều tra trong vụ việc liên quan đến hoạt động mua bán đánh giá giả lớn nhất mà cơ quan này từng xử lý.

Theo CCS, các doanh nghiệp đã mua đánh giá giả từ Julian Tung Yan Kai, giám đốc công ty tiếp thị kỹ thuật số Reputifly. Ông Tung đồng thời sở hữu và vận hành BuyReviewSG và GetReviewSG, hai nền tảng cung cấp dịch vụ đánh giá giả cho doanh nghiệp. Các nội dung này được đăng trên Google, Facebook, Tripadvisor, Carousell, Yelp và Trustpilot.

Doanh nghiệp phải công khai xin lỗi

Theo CNA, CCS chia cuộc điều tra thành hai giai đoạn do quy mô vụ việc. Giai đoạn đầu tập trung vào 47 doanh nghiệp, trong đó 45 công ty thừa nhận mua đánh giá giả từ Reputifly. Hai doanh nghiệp còn lại từ chối đưa ra cam kết và tiếp tục bị điều tra.

Giai đoạn hai sẽ mở rộng sang các doanh nghiệp khác có thể đã sử dụng dịch vụ đánh giá giả của nhà cung cấp này.

“Các doanh nghiệp này không thuộc riêng một lĩnh vực nào”, ông Kho Qin Yao, Giám đốc phụ trách thực hành thương mại công bằng tại CCS, nói. Theo ông, danh sách bao gồm bác sĩ, luật sư, trung tâm gia sư và nhà hàng.

Theo Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng của Singapore, việc doanh nghiệp đăng đánh giá giả nhằm đánh lừa hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng được xem là hành vi thương mại không công bằng.

45 doanh nghiệp thừa nhận vi phạm phải xác định và xóa các đánh giá giả, báo cáo tiến độ cho CCS, tăng cường biện pháp tuân thủ và đăng lời xin lỗi công khai. Lời xin lỗi phải được duy trì trong sáu tháng trên website, mạng xã hội chính thức và tại các cơ sở kinh doanh.

Reputifly cũng thừa nhận hỗ trợ các hành vi thương mại không công bằng. Công ty cam kết ngừng cung cấp dịch vụ đánh giá giả, đăng lời xin lỗi trong sáu tháng và quyên góp khoản thu từ dịch vụ này cho một tổ chức từ thiện.

CCS cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn, bao gồm yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm, nếu phát hiện hành vi vi phạm tiếp diễn.

Dùng AI tạo đánh giá giống khách hàng thật

Reputifly vốn cung cấp dịch vụ thiết kế website, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và quản lý quảng cáo. Tuy nhiên, từ năm 2023 hoặc trước đó, công ty bắt đầu cung cấp đánh giá giả như một dịch vụ bổ sung.

Các doanh nghiệp có thể mua những gói đánh giá được đăng theo từng đợt. Chẳng hạn, BuyReviewSG từng cung cấp 35 đánh giá năm sao trong bảy ngày với giá 219 SGD (khoảng 4,5 triệu VND).

Đáng chú ý, Reputifly sử dụng AI để tạo các đánh giá được thiết kế giống trải nghiệm của khách hàng thật. Hệ thống thay đổi cách hành văn, cấu trúc câu, bổ sung bối cảnh Singapore và những lỗi nhỏ nhằm khiến nội dung trông tự nhiên hơn.

Nhà cung cấp cũng sử dụng Telegram để tuyển người đăng đánh giá giả, trả tiền cho những người cho phép sử dụng tài khoản của họ để đăng các nội dung được tạo sẵn.

Ông Kho cho biết CCS phát hiện vụ việc thông qua khiếu nại của người tiêu dùng và hoạt động rà soát thị trường. Sau khi phát hiện các kênh Telegram và website liên quan, cơ quan này nhanh chóng xác định người điều hành và thu thập cơ sở dữ liệu về hoạt động cung cấp đánh giá giả.

CCS cho rằng những doanh nghiệp mua đánh giá giả chỉ chiếm số ít, nhưng việc xử lý là cần thiết để ngăn các công ty làm ăn hợp pháp cảm thấy buộc phải sử dụng thủ thuật tương tự để cạnh tranh.

Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (CASE) cũng cảnh báo về tình trạng doanh nghiệp khuyến khích khách hàng chỉ để lại đánh giá tích cực bằng cách đưa ra giảm giá hoặc quà tặng.

CASE khuyến nghị người tiêu dùng cảnh giác với những dấu hiệu như nhiều đánh giá có cách diễn đạt tương tự, lượng đánh giá năm sao tăng bất thường trong thời gian ngắn hoặc nhận xét quá chung chung, thiếu chi tiết về trải nghiệm thực tế. Người mua cũng nên đối chiếu đánh giá trên nhiều nền tảng trước khi quyết định sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.