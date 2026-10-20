Singapore: Điểm hẹn của những biểu tượng văn hóa đại chúng

Từ Toy Story kết hợp cùng vũ trụ sáng tạo của G-DRAGON, triển lãm Studio Ghibli đến đường chạy Pokémon kỷ niệm 30 năm, các sự kiện hứa hẹn thu hút người hâm mộ và du khách, trong đó có Việt Nam.

Toy Story kết hợp dấu ấn sáng tạo của G-DRAGON

Sự kiện PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN lần đầu tiên ra mắt Đông Nam Á tại CQ Clarke Quay, Singapore, mang đến màn giao thoa giữa thế giới Toy Story của Disney và Pixar với thương hiệu thời trang, phong cách sống PEACEMINUSONE do G-DRAGON cùng Gee Eun sáng lập.

Toy Story kết hợp cùng vũ trụ sáng tạo của G-DRAGON tại triển lãm “THE FIRST FAN”. Ảnh: Peaceminusone.

Được giới thiệu bởi Mighty Jaxx, sự kiện tái hiện những nhân vật quen thuộc như Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Aliens và Forky qua phong cách thiết kế đặc trưng của PEACEMINUSONE.

Lấy cảm hứng từ những món đồ chơi thời thơ ấu – những người bạn đầu tiên đồng hành cùng mỗi người trên hành trình trưởng thành – “THE FIRST FAN” kết hợp yếu tố hoài niệm với thời trang và văn hóa sưu tầm.

Du khách có thể tham gia các hoạt động tương tác, khám phá nhiều sản phẩm như mô hình, thú bông, trang phục và phụ kiện.

Sau Seoul, Tokyo, Hồng Kông và Đài Bắc, Singapore là điểm dừng chân tiếp theo của sự kiện, mang đến cơ hội trải nghiệm dành cho cộng đồng yêu K-pop và Toy Story tại khu vực.

Studio Ghibli tái hiện thế giới hoạt hình ngoài màn ảnh

Tại Gardens by the Bay, triển lãm “The Story of Studio Ghibli” lần đầu ra mắt toàn cầu, đưa khán giả bước vào thế giới sáng tạo của hãng phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản.

Với diện tích gần 3.500 m² và 12 không gian tái hiện theo tỷ lệ thật, triển lãm giới thiệu hành trình sáng tạo hơn bốn thập kỷ của Studio Ghibli qua những tác phẩm tiêu biểu như: “Hàng xóm của tôi là Totoro”, “Vùng đất linh hồn”, “Công chúa Mononoke”, “Lâu đài di động của Howl” và “Nausicaä của Thung lũng Gió”.

Triển lãm “The Story of Studio Ghibli” lần đầu ra mắt toàn cầu. Ảnh: Peaceminusone.

Điểm nhấn là mô hình 3D cao 8 m tái hiện nhà tắm trong “Vùng đất linh hồn”, cùng những không gian cho phép du khách gặp Totoro, khám phá khu rừng trong “Công chúa Mononoke” và chiêm ngưỡng Ohmu khổng lồ.

Do TSUKURU, INC. và M Experience phối hợp sản xuất, với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Singapore, triển lãm kết hợp trưng bày nghệ thuật với các sắp đặt đa phương tiện và trải nghiệm tương tác. Sự kiện phù hợp với người hâm mộ lâu năm cũng như các gia đình muốn đưa trẻ nhỏ đến gần hơn với những tác phẩm hoạt hình kinh điển.

Pokémon RUN 30: Hành trình vận động đầy màu sắc

Người hâm mộ Pokémon có thể hóa thân thành Huấn luyện viên Pokémon tại “Pokémon RUN 30: Singapore Edition”, hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu tại bảy khu vực ở châu Á.

Diễn ra tại The Kallang, chương trình có đường chạy dài khoảng 4 km, kết hợp vận động với các thử thách tương tác dành cho gia đình, trẻ em và người chạy không chuyên.

Người tham gia lựa chọn Pokémon đồng hành, chinh phục thử thách lấy cảm hứng từ Nhà thi đấu Pokémon, ghé các trạm tiếp nước mô phỏng Trung tâm Pokémon và thu thập nhãn dán để hoàn thiện Pokédex.

Pokémon RUN 30: Singapore Edition, hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu tại bảy khu vực ở châu Á. Ảnh: Peaceminusone.

Bên cạnh đường chạy, Khu lễ hội Pokémon mở cửa miễn phí, với các hoạt động mua sắm sản phẩm kỷ niệm, khám phá Đường hầm thời gian Pokémon, giao lưu cùng Pikachu và trải nghiệm trò chơi điện tử, trò chơi thẻ bài Pokémon.

Sự kết hợp giữa vận động, giải trí và văn hóa sưu tầm giúp chương trình trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm du khách.

Từ hoạt hình, K-pop đến trò chơi điện tử, các sự kiện cho thấy sức hút của văn hóa đại chúng trong việc tạo ra những trải nghiệm du lịch mới tại Singapore.

Đây cũng là những gợi ý đáng cân nhắc cho du khách Việt Nam yêu thích giải trí, khám phá và các hoạt động dành cho gia đình.