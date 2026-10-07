Singapore đề xuất bộ quy tắc của ASEAN chống lừa đảo trực tuyến

Phát biểu trong văn bản trả lời câu hỏi tại Quốc hội ngày 6/10, Bộ trưởng Cao cấp Singapore K. Shanmugam cho biết trên cương vị Điều phối viên tự nguyện của ASEAN về tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, Singapore đã đề xuất xây dựng Bộ quy tắc thực hành của ASEAN về phòng, chống lừa đảo trên các nền tảng trực tuyến.

Theo đề xuất, bộ quy tắc sẽ thiết lập các biện pháp bảo vệ cơ bản mang tính tự nguyện mà các nước thành viên có thể điều chỉnh và áp dụng đối với các nền tảng trực tuyến, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động lừa đảo. Các biện pháp được đề xuất bao gồm nhanh chóng chuyển thông tin về hoạt động lừa đảo được phát hiện tới các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp xác minh phù hợp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các tài khoản giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bên cạnh đó, Singapore đề xuất xây dựng Hướng dẫn thực hành tối ưu của ASEAN, tập trung vào công tác điều tra các vụ lừa đảo, xây dựng pháp luật và tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng, chống lừa đảo.

Theo ông Shanmugam, các sáng kiến trên sẽ bổ trợ cho những nỗ lực đa phương hiện nay, trong đó có sáng kiến FRONTIER+ do Lực lượng Cảnh sát Singapore đề xuất. FRONTIER+ hỗ trợ các nước chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp thực thi pháp luật, cũng như truy tìm dòng tiền và phong tỏa tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo xuyên biên giới. Hiện có 6 nước thành viên ASEAN tham gia sáng kiến FRONTIER+.