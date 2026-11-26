Ngày 26/11, Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong cho biết nước này sẽ tích cực đàm phán với Mỹ nhằm giảm mức thuế quan mới có thể ảnh hưởng đến khoảng 9,4 tỷ SGD (7,3 tỷ USD) hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Singapore, song thừa nhận bất kỳ thỏa thuận thương mại nào đạt được cũng sẽ đòi hỏi sự nhượng bộ.

Cảng hàng hóa ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Gan Kim Yong, đồng thời là Bộ trưởng phụ trách thương mại thuộc Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, cho biết mức thuế mới lên tới 20% do Mỹ đề xuất có thể khiến thuế suất thực tế đối với hàng hóa Singapore tăng từ 7,8% lên 10,3%.

Trước đó, ngày 25/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp thuế lên tới 20% đối với Singapore và 13 đối tác thương mại khác theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, với lý do các nền kinh tế này duy trì năng lực sản xuất dư thừa so với điều kiện thị trường thông thường. Các mức thuế mới có thể có hiệu lực từ đầu năm 2027. Tuy nhiên, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer để ngỏ khả năng giảm mức thuế đề xuất xuống 10% nếu Singapore đạt được Thỏa thuận Thương mại đối ứng (ART) với Washington. Mức thuế mới sẽ không được áp cộng dồn với mức thuế 12,5% mà Mỹ đã công bố trước đó.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong bày tỏ bất ngờ và thất vọng trước động thái của Mỹ, một trong những đối tác thương mại quan trọng của Singapore. Ông khẳng định Chính phủ Singapore sẽ đặt lợi ích quốc gia làm trọng tâm trong quá trình đàm phán, đồng thời sẵn sàng xem xét những nhượng bộ cần thiết để đạt được mức thuế có lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Theo ông Gan Kim Yong, kết quả đàm phán không nhất thiết phải là mức thuế 10% hoặc 20% mà có thể nằm giữa hai mức này. Chính phủ Singapore sẽ tăng cường tiếp xúc với Chính phủ Mỹ trong vài tháng tới, đồng thời làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong nước để đánh giá tác động và xây dựng các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đáng chú ý, trong báo cáo điều tra dài 168 trang, USTR đề cập hàng loạt chính sách phát triển kinh tế của Singapore, trong đó có Kế hoạch Phát triển ngành chế tạo đến năm 2030, Kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp 2030 (RIE2030), cùng các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, y tế và hóa dầu. USTR cũng cho rằng chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhập khẩu từ các nền kinh tế mà Mỹ coi là phi thị trường, góp phần làm gia tăng tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Ngoài ra, phía Mỹ còn đưa Quỹ Tiết kiệm Trung ương Singapore (CPF) và thỏa thuận thành lập Đặc khu kinh tế Johor – Singapore với Malaysia vào diện xem xét. USTR cho rằng CPF khuyến khích tiết kiệm, hạn chế tiêu dùng và góp phần làm gia tăng thặng dư tài khoản vãng lai của Singapore. Phản hồi nhận định này, ông Gan Kim Yong khẳng định CPF là cơ chế an sinh xã hội phục vụ nhu cầu hưu trí, không phải công cụ nhằm hạn chế tiêu dùng. Singapore sẽ tiếp tục giải thích với phía Mỹ về bản chất và mục tiêu của chính sách này. Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) cũng bày tỏ thất vọng trước kết luận của USTR, cho rằng báo cáo chưa phản ánh chính xác bản chất nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường của Singapore, vai trò trung tâm thương mại và logistics toàn cầu của nước này, cũng như những lợi ích mà quan hệ kinh tế song phương mang lại.

Bà Deborah Elms, Trưởng bộ phận Chính sách thương mại thuộc Quỹ Hinrich, một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Singapore, nhận định trong các cuộc đàm phán sắp tới, Washington có thể đưa ra ba yêu cầu chính, gồm tăng đáng kể đầu tư của Singapore vào Mỹ; hạn chế sự tham gia của các nền kinh tế phi thị trường, trong hoạt động thương mại giữa Singapore và Mỹ; và đưa ra các cam kết về thương mại số phù hợp với lợi ích của Mỹ và các doanh nghiệp công nghệ nước này.

Singapore và Mỹ ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) năm 2003. Thặng dư thương mại của Mỹ với Singapore tăng từ 27 tỷ USD năm 2024 lên 33 tỷ USD năm 2025. Singapore hiện là nhà đầu tư châu Á lớn thứ ba tại Mỹ, sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoạt động thương mại song phương và đầu tư của Singapore tại Mỹ hỗ trợ khoảng 350.000 việc làm cho người lao động Mỹ. Khoảng 6.600 doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Singapore, trong khi hơn 250 doanh nghiệp Singapore có mặt tại 45 bang của Mỹ.