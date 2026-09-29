Singapore chuẩn bị năng lực sản xuất vaccine mRNA ứng phó đại dịch trong tương lai

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Theo PV TTXVN tại Singapore, quốc đảo này đang tích cực thúc đẩy việc phát triển và sản xuất vaccine cúm sử dụng công nghệ mRNA. Động thái này được xem là một bước chuẩn bị mang tính chiến lược nhằm xây dựng năng lực vững chắc để ứng phó với “Đại dịch X” - thuật ngữ dùng để chỉ một đại dịch trong tương lai do mầm bệnh hiện chưa xác định gây ra.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết Bộ đang hướng tới hợp tác với các tổ chức nghiên cứu. Trong đó, Hilleman Laboratories - đơn vị đặt trụ sở và cơ sở sản xuất tại Singapore - là một đối tác quan trọng để phát triển các loại vaccine mRNA mới.

Theo ông Ong Ye Kung, công nghệ mRNA từng được ứng dụng rộng rãi và chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Công nghệ này có ưu thế vượt trội về khả năng thiết kế và sản xuất vaccine nhanh hơn nhiều so với các công nghệ truyền thống, điều đặc biệt quan trọng khi xuất hiện một mầm bệnh mới có tốc độ lây lan nhanh.

Vì vậy, Singapore muốn duy trì một cơ sở sản xuất mRNA hoạt động ngay trong thời bình. Trong đó, vaccine cúm được xem là lựa chọn phù hợp giúp vừa đáp ứng nhu cầu y tế thường xuyên của người dân, vừa duy trì năng lực công nghệ và sản xuất cần thiết cho các tình huống khẩn cấp.

Đánh giá thực trạng hiện tại, ông Ong Ye Kung cho biết Singapore mới chỉ chuẩn bị được khoảng 50% cho đại dịch tiếp theo. Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải xây dựng trước năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine.

Ông nhấn mạnh: “Khi xuất hiện một mầm bệnh kiểu ‘Đại dịch X’ trong đại dịch tiếp theo, cách duy nhất để thế giới thoát khỏi đại dịch là có một loại vaccine hiệu quả”.

Hiện tại, Hilleman Laboratories cũng đang tiến hành phát triển và sản xuất vaccine chống chủng virus Ebola Bundibugyo đang lây lan tại CHDC Congo. Cơ sở của Hilleman tại Singapore sẽ đảm nhận việc sản xuất vaccine phục vụ cho các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu.

Nếu thành công, năng lực sản xuất trong nước có thể đạt tới 12 triệu liều mỗi năm, đồng thời công nghệ này cũng có thể được chuyển giao cho một nhà sản xuất quy mô lớn hơn trong khu vực khi cần thiết.

Theo ông Ong Ye Kung, đây chính là mô hình “sẵn sàng trong thực tế”, kết hợp giữa nền tảng khoa học hiện có, cơ sở sản xuất được duy trì hoạt động thường xuyên và các đối tác có khả năng nhanh chóng mở rộng quy mô.

Bên cạnh đó, Singapore cũng đang tích cực hợp tác với các tập đoàn lớn có năng lực mạnh về công nghệ và sản xuất vaccine trên thế giới như Sanofi, GSK, Moderna và Thermo Fisher Scientific.

Một hướng đi đáng chú ý khác là kế hoạch nghiên cứu thiết lập tại Singapore một trung tâm phát triển và sản xuất sinh học ứng dụng công nghệ RNA, trở thành một trong số ít cơ sở loại này trên thế giới.

Trung tâm này sẽ phối hợp hoạt động cùng Wellcome Leap và Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI).

Mô hình này áp dụng phương thức tách khâu phát triển sản phẩm khỏi khâu sản xuất, hoạt động tương tự cách ngành công nghiệp bán dẫn đang vận hành với các doanh nghiệp chuyên thiết kế chip và các nhà máy chuyên sản xuất theo thiết kế.

Công nghệ sản xuất mRNA theo dòng liên tục cũng có thể giúp giảm thiểu các điểm nghẽn và làm tăng mạnh mẽ quy mô sản xuất.

Theo Bộ trưởng Ong Ye Kung, dù dự án này vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, một cơ sở như vậy trong tương lai hoàn toàn có khả năng sản xuất vaccine mRNA với quy mô hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỉ liều mỗi năm.

Hiện tại, CEPI đặt mục tiêu phát triển các loại vaccine an toàn và hiệu quả trong vòng chỉ 100 ngày kể từ khi xác định được mối đe dọa đại dịch mới và Singapore đang hỗ trợ tích cực mục tiêu này thông qua trao đổi kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu và đóng góp tài chính.

Nhìn lại bài học từ đại dịch COVID-19, Singapore đã triển khai hàng loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh trong nước.

Các bước đi cụ thể bao gồm chuyển đổi các cơ sở chăm sóc cộng đồng thành cơ sở chăm sóc chuyển tiếp, đưa các bác sĩ đa khoa tư nhân tham gia sâu hơn vào hệ thống y tế công, tiến hành sửa đổi Luật Bệnh truyền nhiễm và chính thức thành lập Cơ quan Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, ông Ong Ye Kung nhấn mạnh rằng bên cạnh việc củng cố hệ thống nội địa, Singapore cần tập trung phát triển hai năng lực mang tầm quốc tế quan trọng: Giám sát dịch bệnh toàn cầu để phát hiện sớm mầm bệnh mới và xây dựng năng lực phát triển, sản xuất vaccine tiên tiến.

Ông nhấn mạnh rằng dù Singapore là một thị trường có quy mô nhỏ nhưng lại sở hữu lợi thế lớn để trở thành địa điểm đặt các cơ sở sản xuất vaccine hiện đại nhằm phục vụ cho cả khu vực và thế giới.

Với quy mô dân số của Singapore, chỉ cần một phần nhỏ sản lượng từ các nhà máy là đã đủ đáp ứng nhu cầu nội địa, trong khi phần lớn sản lượng còn lại có thể cung cấp cho các quốc gia khác trên thế giới.

Bộ trưởng Y tế Singapore nhấn mạnh rằng một đại dịch trong tương lai sẽ không chỉ đơn thuần là vấn đề y tế mà còn để lại những tác động sâu rộng về chính trị, kinh tế và xã hội.

Do đó, việc chuẩn bị ứng phó với “Đại dịch X” đòi hỏi sự chung tay hợp tác quốc tế chặt chẽ, niềm tin vững chắc vào khoa học và việc xây dựng trước nhiều lớp kế hoạch ứng phó mang tính bổ trợ lẫn nhau.