Singapore chính thức trở thành 'xã hội siêu già'

Báo cáo Population in Brief 2026 (Tổng quan Dân số 2026) do Ban Dân số và Nhân tài Quốc gia thuộc Văn phòng Thủ tướng Singapore cùng các cơ quan đối tác công bố ngày 25/9 cho biết, tính đến tháng 6/2026, 21,4% công dân Singapore từ 65 tuổi trở lên.

Theo tiêu chí phân loại được Singapore sử dụng, một xã hội được xếp vào nhóm “siêu già” khi ít nhất 21% công dân nước đó từ 65 tuổi trở lên.

Hơn 1/4 công dân có thể từ 65 tuổi trở lên vào năm 2035

Theo Channel News Asia, dân số Singapore đang già hóa nhanh chóng. Năm 2016, công dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 13,7% tổng số công dân Singapore. Đến năm 2026, tỷ lệ này tăng lên 21,4%.

Phát biểu tại Hội thảo Kế hoạch công tác Chăm sóc cộng đồng hồi tháng 5, Bộ trưởng Y tế kiêm Bộ trưởng Điều phối Chính sách Xã hội Singapore Ong Ye Kung nhận định tỷ lệ công dân từ 65 tuổi trở lên sẽ không dừng ở mốc 21%, bởi nhiều công dân hiện thuộc nhóm 60-64 tuổi sẽ bước sang nhóm từ 65 tuổi trở lên trong những năm tới.

Báo cáo công bố ngày 25/9 cũng cho biết số công dân Singapore từ 80 tuổi trở lên tăng 60% trong cùng giai đoạn, từ khoảng 95.000 người vào năm 2016 lên 152.000 người vào năm 2026. Báo cáo dự đoán rằng đến năm 2035, hơn 1/4 công dân Singapore sẽ từ 65 tuổi trở lên.

Ảnh minh họa: Facebook/@Lawrence Wong﻿ (tài khoản Facebook của Thủ tướng Singapore)

Số cuộc hôn nhân và số trẻ em được sinh ra đều giảm

Song song với quá trình già hóa, Singapore cũng đang chứng kiến những thay đổi trong xu hướng hôn nhân và sinh con.

Nước này ghi nhận 21.671 cuộc hôn nhân giữa các công dân trong năm 2025, giảm 5,6% so với 22.955 cuộc vào năm 2024.

Bình quân giai đoạn 2023-2025, Singapore ghi nhận khoảng 23.000 cuộc hôn nhân giữa các công dân mỗi năm, thấp hơn mức 23.500 cuộc/năm trong giai đoạn 2016-2019.

Bên cạnh sự sụt giảm số cuộc hôn nhân, người Singapore cũng có xu hướng kết hôn muộn hơn. Năm 2025, độ tuổi trung vị của nam giới kết hôn lần đầu là 30,8 tuổi, so với 30,1 tuổi năm 2015. Đối với nữ giới, con số này tăng từ 27,9 lên 29,1 tuổi trong cùng khoảng thời gian.

Tỷ lệ người độc thân cũng tăng ở hầu hết các nhóm tuổi của cả nam và nữ trong giai đoạn 2015-2025, rõ rệt nhất ở hai nhóm 25-29 tuổi và 30-34 tuổi.

Xu hướng kết hôn muộn diễn ra song song với sự sụt giảm số trẻ em được sinh ra. Năm 2025, Singapore ghi nhận 26.071 trẻ em được sinh ra, giảm 10,8% so với 29.237 trẻ năm 2024. Bình quân giai đoạn 2021-2025, mỗi năm nước này có khoảng 29.300 trẻ em được sinh ra, thấp hơn mức 32.500 trẻ/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Độ tuổi sinh con đầu lòng của phụ nữ Singapore cũng tăng. Độ tuổi trung vị của các bà mẹ khi sinh con đầu lòng tăng từ 30,3 tuổi vào năm 2015 lên 31,9 tuổi vào năm 2025.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng dân số Singapore đạt khoảng 6,21 triệu người, gồm: - Công dân Singapore: 3,68 triệu người, tương đương khoảng 59% tổng dân số. - Thường trú nhân, tức người không có quốc tịch Singapore nhưng đã được cấp quyền thường trú: khoảng 550.000 người. - Dân số không thường trú, tức những người sinh sống tại Singapore theo các loại giấy phép có thời hạn: khoảng 1,98 triệu người, tương đương gần 32% tổng dân số.

Tùng Dương