Singapore chính thức cấp phê duyệt có điều kiện để nhập khẩu 1,3GBW điện từ Việt Nam

Lễ trao văn bản Chấp thuận có điều kiện dự án VMS tại phiên khai mạc Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ trao văn bản diễn ra ngay tại phiên khai mạc Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (SIEW) 2026 vào ngày 26/10.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Wong Kim Yin, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Sembcorp Industries; ông Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC; ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Petronas, và ông Dato’ Sri Ir. Ts. Shamsul bin Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TNB.

Ngoài ra lễ trao văn bản còn có sự chứng kiến của Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore; ông Datuk Amar Haji Fadillah bin Haji Yusof, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển dịch Năng lượng và Chuyển đổi Malaysia, và ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn gặp bà Gan Siow Huang (Bộ trưởng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore) bên lề SIEW 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chấp thuận này sẽ tạo cơ sở để các bên tham gia liên danh tiếp tục triển khai các giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án, phù hợp các yêu cầu phê duyệt cần thiết về pháp lý và dự án.

Dự án VMS hướng tới mục tiêu nhập khẩu tối đa 1,3 GW điện năng lượng tái tạo vào Singapore thông qua hành lang truyền tải điện kết nối Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Theo mô hình đề xuất, điện năng tái tạo được sản xuất tại Việt Nam sẽ được truyền tải qua Malaysia để cung cấp cho cả hai thị trường Malaysia và Singapore, trong đó, Malaysia vừa tiếp nhận và tiêu thụ một phần nguồn điện này, vừa đóng vai trò trung chuyển điện xuyên biên giới từ Việt Nam sang Singapore.

Dự án VMS góp phần hiện thực hóa tiềm năng năng lượng tái tạo của Đông Nam Á, tăng cường kết nối năng lượng xuyên biên giới và thúc đẩy tiến trình phát triển Lưới điện ASEAN (APG). Năm 2023, Singapore cũng trao Thư phê duyệt có điều kiện (CA) cho phép nhập khẩu 1,2 GW điện gió từ Việt Nam.

Ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân bên lề sự kiện, ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, đây là một mô hình chưa có tiền lệ tại Đông Nam Á.

Hiện mới chỉ có các mô hình hợp tác hai bên giữa Indonesia-Singapore, Malaysia-Singapore. Mô hình 3 bên như VMS đi qua vùng biển ba quốc gia với chi phí đầu tư lên tới 10 tỷ USD. Thời gian thực hiện đầu tư dự án tới 2034, dự kiến phát điện khoảng 30 năm.

“Đây là cơ hội rất lớn của Việt Nam. Dự án sẽ hình thành mạng truyền tải xương sống từ Việt Nam, không chỉ cho Việt Nam, Malaysia, Singapore mà còn cả các nước khác kết nối vào”, ông Trần Hồ Bắc nói.

Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore phát biểu tại lễ khai mạc SIEW 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vào tháng 11 tới, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành khảo sát ở thềm lục địa Việt Nam, sau đó hoàn thiện các thiết kế kỹ thuật cũng như lên các phương án tài chính. Dự kiến năm 2029 dự án sẽ có FID (Quyết định đầu tư cuối cùng) giai đoạn 1. Tới năm 2035, dòng điện sạch xuyên biên giới ba quốc gia đầu tiên sẽ được hiện thực hóa.

“Đây là dự án đa phương và tôi cho rằng cần có hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam-Malaysia-Singapore về vấn đề này. Ngoài ra, cần nâng cấp cơ sở hạ tầng truyền tải phát điện giữa các quốc gia để đáp ứng nhu cầu tương lai”, ông Trần Hồ Bắc cho biết.

Từ ngày 26-30/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands Expo (Singapore), Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2026 (SIEW 2026) chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, các nhà hoạch định chính sách, người đứng đầu các tổ chức quốc tế và lãnh đạo các tập đoàn năng lượng, tài chính hàng đầu thế giới nhằm tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh tại châu Á. SIEW là sự kiện thường niên do Cục Quản lý Năng lượng Singapore (EMA, trực thuộc Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore) tổ chức bắt đầu từ năm 2008. Năm nay, chủ đề chính của SIEW là “Định hình năng lượng ngày mai, xây dựng hệ thống hôm nay” và khẩu hiệu hành động là “Kết nối các hệ thống năng lượng, cung cấp nguồn lực cho tương lai”. Các thảo luận của năm nay sẽ tập trung vào các định hướng chiến lược về an ninh năng lượng, chuyển dịch carbon thấp và thúc đẩy kết nối hạ tầng khu vực.