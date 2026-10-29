Singapore chi mạnh thúc đẩy tàu cảng chạy điện

Khuyến khích chuyển đổi

Tàu cảng là các loại tàu, thuyền, sà lan nhỏ hoạt động chủ yếu và chuyên biệt trong phạm vi vùng nước của một cảng biển, cửa sông hoặc các khu vực ven biển lân cận.

Nhân viên sạc điện cho Pyxis X Tron, tàu chở khách chạy hoàn toàn bằng điện, neo tại bến Marina South Pier. Ảnh: The Straits Times/Gavin Foo.

Thay vì thực hiện các hải trình quốc tế dài ngày vượt đại dương, đội tàu cảng đóng vai trò là lực lượng hậu cần phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của cảng và các tàu vận tải lớn. Các loại tàu phổ biến trong đội tàu cảng gồm tàu lai dắt, tàu dịch vụ/tàu chở khách.

Theo chương trình hỗ trợ vừa được Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) công bố, việc chuyển đổi sang tàu cảng chạy điện sẽ kéo dài trong 2 năm nhằm khuyến khích các nhà sản xuất và nhà cung cấp công nghệ đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất.

Khoản hỗ trợ sẽ chia thành ba đợt chi trả, tính theo dung lượng pin của tàu, với mức 250 SGD/kWh.

Mức hỗ trợ tối đa phụ thuộc vào quy mô tàu. Các tàu nhỏ, như tàu chở tối đa 12 hành khách hoặc vận chuyển tối đa 20 tấn hàng hóa, có thể nhận tới 150.000 SGD (tương đương 3 tỷ đồng). Tàu lớn hơn có thể nhận mức tối đa 250.000 SGD (tương đương 5 tỷ đồng).

Chương trình chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Tuy nhiên, tất cả tàu chạy hoàn toàn bằng điện có giấy phép hoạt động trong cảng cấp từ ngày 14/10/2026 đều thuộc diện nhận hỗ trợ.

Theo MPA, đội tàu hoạt động trong cảng hiện có hơn 1.600 chiếc chạy dầu diesel. Do các tàu thường có thời gian khai thác hơn 20 năm nên quá trình chuyển đổi xanh phải sớm triển khai, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Từ năm 2030, tất cả tàu mới hoạt động trong cảng tại vùng biển Singapore phải chạy hoàn toàn bằng điện, có khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học B100 - loại diesel sinh học nguyên chất sản xuất từ các nguồn tái tạo - hoặc tương thích với nhiên liệu có mức phát thải ròng bằng 0 như hydro.

Mở đường cho nhiên liệu xanh

Quốc vụ khanh cấp cao phụ trách Giao thông vận tải Singapore Murali Pillai cho biết: "Mọi quá trình chuyển đổi đều cần những người tiên phong. Nếu không có những người sớm áp dụng, sẽ không có các đơn hàng ban đầu. Không có đơn hàng, nhà cung cấp không có cơ hội mở rộng quy mô. Và nếu không có quy mô, chi phí sẽ vẫn ở mức cao".

Theo ông Murali, khi cơ cấu nhiên liệu trong tương lai chưa rõ ràng, Singapore không đặt cược vào một loại nhiên liệu duy nhất mà chủ động chuẩn bị nhiều lựa chọn. Trong đó, nước này đang nỗ lực bảo đảm hạ tầng sẵn sàng đáp ứng việc sử dụng các nhiên liệu thay thế như amoniac.

Tổng giám đốc MPA Ang Wee Keong cho biết: "Khi ngành vận tải biển chuyển sang sử dụng nhiều loại nhiên liệu hàng hải hơn, các tiêu chuẩn và năng lực cung ứng nhiên liệu của chúng tôi cũng phải phát triển tương ứng".

Theo ông, các tiêu chuẩn mới sẽ hỗ trợ ngành hàng hải chuyển đổi sang nhiên liệu thay thế, đồng thời nâng cao năng lực của Singapore trong việc đáp ứng nhu cầu cung ứng nhiên liệu hàng hải toàn cầu.

Các cuộc thử nghiệm tiếp nhiên liệu amoniac sẽ diễn ra tại cảng ở Singapore và bang Tây Australia. Thông qua Hành lang Vận tải biển Xanh và Số Singapore - Australia, MPA và Cơ quan Quản lý cảng Pilbara sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ các cuộc thử nghiệm.

Bên cạnh amoniac, MPA đã ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn vận tải biển và logistics CMA CGM của Pháp cùng Công ty LNG Singapore để nghiên cứu tiềm năng sử dụng khí methane sinh học hóa lỏng làm nhiên liệu hàng hải. MPA cũng sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép vận hành các kho nổi chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại các khu neo đậu của Singapore trước cuối năm 2026.