Singapore chấp thuận có điều kiện dự án xuất khẩu điện tái tạo từ Việt Nam

Ngày 26/10/2026, tại Singapore, Dự án Xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore (Dự án VMS) đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) cấp Chấp thuận có điều kiện (Conditional Approval - CA) cho Sembcorp Utilities Pte Ltd (SCU), công ty con do Sembcorp Industries sở hữu 100% vốn, với vai trò là đơn vị nhập khẩu điện của Dự án. Chấp thuận này tạo cơ sở để các bên tham gia Liên danh tiếp tục triển khai các giai đoạn phát triển tiếp theo của Dự án, phù hợp với các yêu cầu phê duyệt cần thiết về pháp lý và dự án.

Dự án VMS hướng tới mục tiêu nhập khẩu tối đa 1,3 GW điện năng lượng tái tạo vào Singapore thông qua hành lang truyền tải điện kết nối Việt Nam, Malaysia và Singapore. Theo phương án đề xuất, Dự án VMS sẽ khai thác nguồn điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, kết hợp với nguồn điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại Malaysia nhằm phục vụ mục tiêu xuất khẩu điện sang Singapore.

Hoạt động nhập khẩu điện dự kiến bắt đầu vào năm 2035. Theo mô hình đề xuất, điện năng tái tạo được sản xuất tại Việt Nam sẽ được truyền tải qua Malaysia để cung cấp cho cả hai thị trường Malaysia và Singapore, trong đó, Malaysia vừa tiếp nhận và tiêu thụ một phần nguồn điện này, vừa đóng vai trò trung chuyển điện xuyên biên giới từ Việt Nam sang Singapore.

Chấp thuận có điều kiện này được xây dựng trên cơ sở Thỏa thuận Phát triển chung (Joint Development Agreement - JDA) được ký kết vào tháng 5/2025 giữa Liên danh VMS gồm Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), và Sembcorp Utilities Pte Ltd (SCU), doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, cùng với Liên danh MY Energy Consortium, gồm Tập đoàn Điện lực Quốc gia Malaysia (Tenaga Nasional Berhad - TNB) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS).

Kể từ khi JDA được ký kết, Liên danh VMS đã từng bước triển khai các công tác kỹ thuật và thương mại cho Dự án VMS, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và các bên liên quan tại cả ba quốc gia. Việc EMA cấp chấp thuận có điều kiện đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển Dự án VMS, ghi nhận những nỗ lực và kết quả hợp tác của các bên trong việc thúc đẩy sáng kiến kết nối năng lượng xuyên biên giới có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực.

Đại diện các bên tham dự Lễ trao Chấp thuận có điều kiện

Văn bản Chấp thuận có điều kiện được trao chính thức tại lễ khai mạc Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (Singapore International Energy Week – SIEW) 2026 vào ngày 26/10/2026. Buổi lễ có sự tham dự của ông Wong Kim Yin, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Sembcorp Industries, ông Phan Tử Giang - Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, ông Trần Hồ Bắc - Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC, ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn PETRONAS và ông Dato’ Sri Ir. Ts. Shamsul bin Ahmad - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TNB. Buổi lễ có sự chứng kiến của Tiến sĩ Tan See Leng - Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, ông Datuk Amar Haji Fadillah bin Haji Yusof - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển dịch Năng lượng và Chuyển đổi Malaysia và ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

Dự án VMS góp phần hiện thực hóa tiềm năng năng lượng tái tạo của Đông Nam Á, tăng cường kết nối năng lượng xuyên biên giới và thúc đẩy tiến trình phát triển Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid - APG).

Về PTSC

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí, công nghiệp và năng lượng.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, PTSC cung cấp danh mục dịch vụ đa dạng, bao gồm tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây dựng và lắp đặt (EPC/EPCIC); chế tạo công trình; cung cấp và vận hành kho nổi chứa, xuất dầu (FSO/FPSO); vận chuyển và lắp đặt công trình ngoài khơi; vận hành và bảo dưỡng; khảo sát địa chất, địa vật lý; khai thác cảng và cung cấp dịch vụ hậu cần; dịch vụ tàu; và năng lượng tái tạo.

Phát huy năng lực và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, PTSC đang từng bước mở rộng vai trò trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ mà còn là nhà đầu tư và nhà phát triển dự án trên thị trường quốc tế, trong đó tập trung ngày càng mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

Thông qua hợp tác với các đối tác chiến lược trong các sáng kiến năng lượng xuyên biên giới, PTSC góp phần thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo và tăng cường kết nối năng lượng trong khu vực.

Về Liên danh MY ENERGY CONSORTIUM

MY Energy Consortium (Liên danh MYEC) là liên danh hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Điện lực Quốc gia Malaysia (Tenaga Nasional Berhad - TNB) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petroliam Nasional Berhad - PETRONAS), hai doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Malaysia.

Được thành lập nhằm hỗ trợ mục tiêu đưa Malaysia trở thành trung tâm trung chuyển điện năng của khu vực, Liên danh MYEC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động mua bán điện năng lượng tái tạo xuyên biên giới và triển khai sáng kiến Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid).

Thông qua Liên danh MYEC, TNB và PETRONAS đang phối hợp nghiên cứu phương án kết nối truyền tải điện theo tuyến Việt Nam - Malaysia - Singapore, hướng tới thúc đẩy kết nối năng lượng khu vực, tăng cường an ninh năng lượng của Malaysia và phát huy vai trò của quốc gia này trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải carbon thấp của ASEAN.

Về TNB

TNB (www.tnb.com.my) là một trong những tập đoàn điện lực hàng đầu châu Á của Malaysia, với hoạt động hiện diện quốc tế tại Vương quốc Anh, Ireland, Australia, Türkiye, Saudi Arabia, Kuwait, Pakistan và Campuchia.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, TNB sở hữu danh mục công suất lắp đặt gộp 3,5 GW tại bán đảo Malaysia, trong đó có 2,5 GW thủy điện quy mô lớn, cùng danh mục công suất 1,3 GW tại Vương quốc Anh, Ireland, Australia và Türkiye, chủ yếu từ các nguồn điện mặt trời, điện gió và thủy điện.

Bên cạnh vai trò là đơn vị phát điện chủ lực của Malaysia, TNB còn đảm nhiệm hoạt động truyền tải và phân phối điện tại bán đảo Malaysia, bang Sabah và Lãnh thổ Liên bang Labuan. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, TNB cung cấp điện cho hơn 11 triệu khách hàng.

Về PETRONAS

Được thành lập năm 1974, PETRONAS (www.petronas.com) là tập đoàn năng lượng tích hợp toàn diện của Malaysia, cung cấp các giải pháp năng lượng và nằm trong nhóm những doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo bảng xếp hạng FORTUNE Global 500®.

Với vai trò quản lý và phát triển nguồn tài nguyên dầu khí của Malaysia, PETRONAS tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới chuyển dịch hướng tới tương lai phát thải carbon thấp. Thông qua Gentari, công ty chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng sạch hơn, PETRONAS hiện có tổng công suất năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng đã lắp đặt và đang trong quá trình xây dựng đạt 9,1 GW trên toàn cầu.

Danh mục hoạt động của PETRONAS bao gồm điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, hydro và các giải pháp giao thông xanh. PETRONAS đồng thời hỗ trợ các sáng kiến tăng cường kết nối năng lượng khu vực, trong đó có các cơ hội phát triển hoạt động mua bán điện năng lượng tái tạo xuyên biên giới tại Đông Nam Á. PETRONAS ứng dụng các công nghệ tiên tiến và giải pháp đổi mới nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành đối tác năng lượng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một tương lai bền vững.

Về SEMBCORP INDUSTRIES

Sembcorp Industries (Sembcorp) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và giải pháp đô thị, hoạt động theo định hướng thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng. Có trụ sở chính tại Singapore, Sembcorp cung cấp các giải pháp bền vững nhằm hỗ trợ chuyển dịch năng lượng và phát triển đô thị, dựa trên chuyên môn trong ngành và kinh nghiệm triển khai dự án trên phạm vi toàn cầu.

Sembcorp sở hữu danh mục năng lượng cân bằng với tổng công suất 35,2 GW, trong đó công suất năng lượng tái tạo gộp đạt 21,8 GW, tại 11 quốc gia*. Các dự án phát triển đô thị của Sembcorp trải rộng trên diện tích hơn 18.000 ha tại châu Á, tạo ra hơn 466.000 cơ hội việc làm và thu hút 64 tỷ USD vốn đầu tư. Sembcorp được niêm yết trên bảng chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Cổ phiếu của công ty là thành phần của các chỉ số FTSE Russell Index, MSCI Singapore Small Cap Index và Straits Times Index, cũng như các chỉ số phát triển bền vững, bao gồm FTSE4Good Index và một số chỉ số MSCI ESG.

(*) Tổng công suất gộp được tính trên cơ sở giả định sở hữu 100% đối với các tài sản, bao gồm các dự án đã được bảo đảm quyền phát triển và các dự án đang trong quá trình xây dựng, cũng như các thương vụ mua lại đang chờ hoàn tất.