Singapore chấp thuận có điều kiện điện tái tạo từ Việt Nam

Đại diện các bên tham dự Lễ trao Chấp thuận có điều kiện Dự án VMS.

Chấp thuận này tạo cơ sở để các bên tham gia Liên danh tiếp tục triển khai các giai đoạn phát triển tiếp theo của Dự án, phù hợp với các yêu cầu phê duyệt cần thiết về pháp lý và dự án.

Dự án VMS hướng tới mục tiêu nhập khẩu tối đa 1,3 GW điện năng lượng tái tạo vào Singapore thông qua hành lang truyền tải điện kết nối Việt Nam, Malaysia và Singapore. Theo phương án đề xuất, Dự án VMS sẽ khai thác nguồn điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, kết hợp với nguồn điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại Malaysia nhằm phục vụ mục tiêu xuất khẩu điện sang Singapore.

Hoạt động nhập khẩu điện dự kiến bắt đầu vào năm 2035. Theo mô hình đề xuất, điện năng tái tạo được sản xuất tại Việt Nam sẽ được truyền tải qua Malaysia để cung cấp cho cả hai thị trường Malaysia và Singapore. Trong đó, Malaysia vừa tiếp nhận và tiêu thụ một phần nguồn điện này, vừa đóng vai trò trung chuyển điện xuyên biên giới từ Việt Nam sang Singapore.

Chấp thuận có điều kiện này được xây dựng trên cơ sở Thỏa thuận phát triển chung (JDA) được ký kết vào tháng 5/2025 giữa Liên danh VMS gồm Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và Sembcorp Utilities Pte Ltd (SCU), doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, cùng với Liên danh MY Energy Consortium, gồm Tập đoàn Điện lực quốc gia Malaysia (TNB) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (PETRONAS).

Kể từ khi JDA được ký kết, Liên danh VMS đã từng bước triển khai các công tác kỹ thuật và thương mại cho Dự án VMS, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và các bên liên quan tại cả ba quốc gia.

Việc EMA cấp chấp thuận có điều kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển Dự án VMS, ghi nhận những nỗ lực và kết quả hợp tác của các bên trong việc thúc đẩy sáng kiến kết nối năng lượng xuyên biên giới có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực.