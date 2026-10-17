Singapore cân nhắc xử lý pháp lý doanh nghiệp liên quan cháy rừng Indonesia

Singapore đang xem xét các biện pháp pháp lý đối với doanh nghiệp liên quan tới những vụ cháy tại Indonesia làm khói mù lan sang nhiều nước Đông Nam Á. (Nguồn: WTAQ)

Chính quyền Singapore yêu cầu các doanh nghiệp bị xác định có liên quan cung cấp thông tin và thực hiện biện pháp ngăn chặn hoạt động đốt gây ô nhiễm xuyên biên giới.

Các nhóm môi trường cũng đề cập trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đất đai và nông nghiệp tại những địa bàn xảy ra cháy.

Chính phủ Singapore nói sẽ sử dụng các công cụ pháp luật sẵn có khi có căn cứ phù hợp. Tại Indonesia, lực lượng chức năng triển khai hoạt động dập lửa trên những khu vực rừng và đất than bùn.

Các đám cháy tạo lượng khói lớn, gây ảnh hưởng giao thông và sức khỏe. Theo số liệu từ cơ quan chức năng Indonesia được The Guardian dẫn lại, gần 280.000 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp được ghi nhận liên quan đợt ô nhiễm, trong đó hơn 60.000 trường hợp là trẻ em dưới năm tuổi.

Giới hoạt động môi trường và một số chính trị gia trong khu vực kêu gọi tăng cường thực thi pháp luật đối với hành vi gây cháy, đồng thời đề nghị các chính phủ phối hợp để kiểm soát khói mù.

Indonesia đã chấp nhận sự hỗ trợ từ nước ngoài sau giai đoạn đầu từ chối. Bài báo cũng ghi nhận những tranh luận về trách nhiệm của các doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và Malaysia trong quản lý các khu đất liên quan.