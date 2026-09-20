Singapore biến khu sân vườn thành không gian kể chuyện Trung thu bằng truyền thuyết Bạch Xà

Đây là một phần của chương trình Wan Qing Mid-Autumn Festival 2026 diễn ra tại Chinese Garden thuộc Jurong Lake Gardens.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Lights by the Lake 2026, với các hoạt động kéo dài từ ngày 19/9 đến 4/10.

Riêng nhiều chương trình trải nghiệm trực tiếp diễn ra trong các tối 19, 20, 25, 26 và 27/9.

Truyền thuyết Bạch Xà là chủ đề xuyên suốt của chương trình. Ảnh: Shaunchng

Điểm nhấn của năm nay là truyền thuyết Bạch Xà, câu chuyện dân gian nổi tiếng của Trung Quốc xoay quanh Bạch Tố Trinh - một bạch xà hóa thành người và đem lòng yêu chàng trai phàm trần Hứa Tiên.

Tại Jurong Lake Gardens, câu chuyện được chuyển thành một hành trình ánh sáng gồm nhiều cảnh, từ cuộc gặp gỡ định mệnh của hai nhân vật đến những biến cố khiến họ chia lìa.

Ảnh: Shaunchng

Ảnh: Shaunchng

Các tác phẩm đèn lồng và hiệu ứng ánh sáng được bố trí tại sân vườn Lakeside Garden, Chinese Garden và Japanese Garden.

Riêng tại Lakeside Field, năm cảnh lớn kể lại những khoảnh khắc quan trọng trong truyền thuyết.

Đến sân vườn Cloud Pagoda, câu chuyện được viết lại với một kết thúc mới: Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, Tiểu Thanh và Pháp Hải cùng xuất hiện trong cảnh đoàn tụ, nhấn mạnh những chủ đề như tình yêu, hy sinh và sự tha thứ.

Ảnh: Shaunchng

Không dừng ở việc đứng nhìn những tác phẩm ánh sáng, ban tổ chức còn biến chính khu sân vườn thành một “cuốn truyện” để du khách khám phá.

Trong hoạt động “Xiao Qing's Special Delivery”, người tham gia sẽ đi qua nhiều địa danh trong Chinese Garden để thu thập các dấu mộc.

Mỗi điểm dừng gắn với một phần của hành trình, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Bạch Xà. Sau khi hoàn thành, người tham gia có thể nhận một món quà lưu niệm đặc biệt vào những khung giờ quy định. Hoạt động này diễn ra từ 19/9 đến 4/10 và miễn phí.

Ảnh: Shaunchng

Tại khu sân vườn Bonsai Garden, khách còn có thể tham gia các hoạt động thủ công và tìm hiểu văn hóa Trung thu như: làm đèn lồng, thử trang phục hanfu, chơi các trò khám phá di sản và tự tạo bưu thiếp bằng kỹ thuật in nhiều lớp.

Một số hoạt động vẫn luôn lấy hình ảnh từ chính truyền thuyết Bạch Xà làm chủ đề.

Ảnh: Shaunchng

Đáng chú ý, chương trình cũng đưa những câu chuyện khác của văn hóa Trung Hoa vào không gian Trung thu.

Tại sân vườn Chinese Garden, các cụm đèn liên quan đến Hằng Nga và Thỏ Ngọc gợi nhắc những biểu tượng quen thuộc của mùa trăng, trong khi Japanese Garden lại lấy cảm hứng từ truyền thuyết Công chúa Kaguya.

Nhờ đó, toàn bộ khu vườn trở thành một không gian kể chuyện bằng ánh sáng, thay vì chỉ là nơi trưng bày đèn lồng.

Ảnh: Shaunchng

Cách tổ chức này cho thấy một hướng tiếp cận khá thú vị đối với lễ hội truyền thống: thay vì chỉ tái hiện những biểu tượng quen thuộc, câu chuyện văn hóa được biến thành trải nghiệm để người tham dự trực tiếp khám phá.

Khi những nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện qua ánh sáng, trò chơi, thủ công và hoạt động tương tác, Trung thu trở thành một hành trình vừa giải trí vừa giúp người tham gia tiếp cận các câu chuyện dân gian theo cách gần gũi hơn.

Và giữa một khu sân vườn lung linh dưới ánh trăng, câu chuyện Bạch Xà - vốn đã tồn tại qua nhiều thế hệ - lại được kể bằng một ngôn ngữ rất hiện đại: ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt và những bước chân của chính người xem.