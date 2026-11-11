Sín Thầu mở rộng diện tích trồng mía

Cán bộ xã Sín Thầu kiểm tra quá trình sinh trưởng, phát triển của cây mía trên địa bàn xã.

Cụ thể hóa Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025 - 2029 giữa UBND tỉnh Điện Biên và Chính quyền nhân dân thành phố Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), xã Sín Thầu và huyện Giang Thành đã thống nhất hợp tác phát triển ngành mía đường. Hai bên triển khai mô hình liên kết sản xuất “3+2”. Trong đó phía Sín Thầu đảm nhận ba yếu tố gồm đất đai, lao động địa phương và sản phẩm mía nguyên liệu; huyện Giang Thành hỗ trợ vốn đầu tư và kỹ thuật canh tác thông qua doanh nghiệp đầu mối là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nguyên liệu Giang Thành Trung Vân (Công ty TNHH Công nghiệp đường Trung Vân Giang Thành).

Mô hình hướng tới giải quyết những khó khăn căn bản trong sản xuất nông nghiệp ở địa bàn vùng cao, nhất là tình trạng thiếu vốn, hạn chế về kỹ thuật và đầu ra chưa ổn định. Việc kết nối nguồn lực giữa chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ngay từ khâu chuẩn bị đất, cung ứng vật tư đến tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tạo cơ sở hình thành vùng Nguyên liệu tập trung, phục vụ chế biến.

Trên địa bàn xã có hơn 32ha mía được xuống giống. Trong đó, Hợp tác xã Dịch vụ Nông, lâm nghiệp Mường Nhé triển khai gần 5ha tại bản Phứ Ma. Tham gia mô hình, hợp tác xã được doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và cam kết thu mua sản phẩm.

Anh Ngô Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông, lâm nghiệp Mường Nhé chia sẻ: Qua thời gian triển khai trồng gần 5ha mía tại bản Phứ Ma, tôi nhận thấy cây mía có khả năng chịu hạn khá tốt, công chăm sóc không quá lớn. Doanh nghiệp phía bạn hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm với mức giá cụ thể. Qua tính toán sơ bộ chi phí đầu tư và công lao động, chúng tôi kỳ vọng cây mía sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ kết quả bước đầu, mô hình tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của 3 hợp tác xã, doanh nghiệp cùng nhiều hộ dân. Theo tính toán của địa phương, với mức giá thu mua tối thiểu hơn 1 triệu đồng/tấn, trừ chi phí sản xuất, mỗi héc ta mía có thể mang lại lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo niềm tin cho người trồng mía là cam kết thu mua sản phẩm của doanh nghiệp. Theo thỏa thuận, Nhà máy Đường Trung Vân Giang Thành sẽ thu mua mía nguyên liệu trong vùng quy hoạch với giá tối thiểu hơn 1,1 triệu đồng/tấn. Doanh nghiệp hỗ trợ vật tư, phân bón và bố trí cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch. Việc gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ được kỳ vọng hạn chế tình trạng sản phẩm làm ra không có đầu ra, tạo sự yên tâm cho người dân khi chuyển đổi cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: Trong lộ trình từ năm 2026 - 2028, xã quyết tâm xây dựng vùng nguyên liệu mía đạt 500ha. Phía đối tác đảm bảo nguồn vốn, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm; địa phương tập trung quy hoạch đất đai, huy động lao động và vận động người dân tham gia. Mục tiêu cụ thể là đạt tối thiểu 150ha (năm 2026), 300ha (năm 2027) và 500ha (năm 2028). Bên cạnh cây mía, chúng tôi cũng trao đổi với trấn Khúc Thủy (huyện Giang Thành) về khả năng hợp tác phát triển thêm một số cây trồng khác như cây ớt, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thỏa thuận hợp tác giữa xã Sín Thầu và huyện Giang Thành có thời hạn 5 năm, tạo cơ sở để hai bên duy trì, mở rộng liên kết sản xuất. Từ hơn 30ha mía đã xuống giống đến mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu 500ha, mô hình “3+2” đang từng bước kết nối lợi thế đất đai, lao động của địa phương với nguồn vốn, kỹ thuật và năng lực chế biến của doanh nghiệp. Hiệu quả sẽ được kiểm chứng qua những vụ thu hoạch, nhưng sự đồng hành của doanh nghiệp và quyết tâm của người dân là nền tảng để cây mía bén rễ vững chắc trên vùng đất ngã ba biên.