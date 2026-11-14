Sin Suối Hồ tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I năm 2026

Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã: Tả Lèng, Sì Lở Lầu, Dào San, Khổng Lào và phường Tân Phong cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Đại biểu dự khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sin Suối Hồ lần thứ I năm 2026.

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày (14-15/11), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thu hút sự tham gia của các đoàn đến từ các bản trên địa bàn xã. Nổi bật là không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống của 5 dân tộc; phần thi ẩm thực với những món ăn đặc trưng; chương trình văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc. Bên cạnh đó, các môn thể thao truyền thống như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Đồng chí Đinh Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sin Suối Hồ lần thứ I phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đinh Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sin Suối Hồ lần thứ I nhấn mạnh: Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng, được lưu giữ qua trang phục, tiếng nói, phong tục tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ và ẩm thực truyền thống. Đây là tài sản quý báu, nguồn lực quan trọng để địa phương bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch và nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm nông nghiệp và tiềm năng du lịch cộng đồng của xã đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Ban Giám khảo chấm phần thi ẩm thực với những món ăn đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn xã.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc.

Phần thi trang phục dân tộc Thái tại ngày hội.

Thông qua ngày hội, xã Sin Suối Hồ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển du lịch. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 26/3/2026 của Đảng ủy xã về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.