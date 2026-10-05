Sín Chéng từng bước giảm nghèo bền vững

Đầu năm 2026, xã Sín Chéng có trên 2.690 hộ dân, trong đó số hộ nghèo đa chiều là 1.283 hộ, chiếm 47,53%. Đây là thách thức lớn đối với Sín Chéng - nơi sản xuất còn nhỏ, người dân thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, kiến thức phát triển kinh tế và cơ hội việc làm ngoài nông nghiệp còn hạn chế.

Từ thực tế đó, xã xác định giảm nghèo phải gắn với tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân. Việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được gắn với xác định nguyên nhân nghèo, nhu cầu và khả năng của từng hộ để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Nguồn lực được tập trung vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, đào tạo nghề, việc làm và các chính sách an sinh.

Theo đó, hơn 4,6 tỷ đồng được Sín Chéng huy động, phân bổ cho các chương trình phát triển sản xuất, chăn nuôi, đào tạo nghề, việc làm và hỗ trợ khác. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung phát triển những cây trồng có tiềm năng phù hợp với điều kiện địa phương.

Cùng với đó, địa phương chú trọng tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, từng bước gắn vùng nguyên liệu với tiêu thụ sản phẩm.

Trong năm, 185 hộ được hỗ trợ con giống, thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi. Từ phương thức sản xuất nhỏ, người dân được hướng dẫn chuyển sang chăn nuôi có sự liên kết theo nhóm, tổ hợp tác.

Một trong những giải pháp được Sín Chéng chú trọng thực hiện là giải quyết vấn đề đầu ra cho nông sản. Trọng tâm là xây dựng mối liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Cùng với đó, thành lập mới và củng cố 4 hợp tác xã nông nghiệp; ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với một số sản phẩm chủ lực; giới thiệu tại hội chợ, triển lãm; mở rộng kênh tiêu thụ trực tiếp và trực tuyến..., từng bước xây dựng thương hiệu “Sản phẩm sạch Sín Chéng”, mở ra hướng chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, xã chú trọng khuyến khích người dân tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình.

Năm 2026, xã tổ chức 5 lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn cho 175 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung đào tạo tập trung vào những nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông thôn và nghề truyền thống.

Các chính sách về giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội tiếp tục được triển khai tới các hộ nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế. Học sinh dân tộc được hỗ trợ theo chính sách về học phí, ăn ở; người thuộc diện được hưởng chính sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế; người không có khả năng lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên. Đây là những chính sách góp phần giảm bớt chi phí của các hộ chính sách và hạn chế nguy cơ tái nghèo khi gặp rủi ro.

Đến nay, tổng số hộ nghèo đa chiều giảm còn 41,36%. Kết quả này đạt 100% kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Sín Chéng vẫn còn nhiều việc phải làm để giữ vững kết quả giảm nghèo. Một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu đất sản xuất, thiếu vốn và kiến thức; khả năng quản lý kinh tế, tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế. Số người không còn khả năng lao động cao cũng khiến một số hộ khó tạo nguồn thu nhập ổn định.

Mặt khác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa thực sự bền vững, số doanh nghiệp và hợp tác xã đủ năng lực dẫn dắt chuỗi sản xuất, tiêu thụ còn ít. Trong khi cơ hội việc làm ngoài nông nghiệp chưa nhiều. Đây là những vấn đề đặt ra đối với địa phương trong quá trình giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương xác định tiếp tục tập trung nguồn lực vào những sản phẩm có lợi thế; mở rộng cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu, phát triển chăn nuôi hàng hóa; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản và phát triển dịch vụ tại địa phương.

Những kết quả đạt được đang tạo thêm nền tảng để Sín Chéng tiếp tục thực hiện mục tiêu đề ra. Nguồn lực của Nhà nước là điểm tựa, nhưng khi người dân chủ động tham gia sản xuất, học nghề, tìm việc làm và liên kết phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo bền vững mới có thể tạo ra những chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển.