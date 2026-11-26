Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Chí Kỷ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và thôn đội trưởng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2026. Trong năm, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Lực lượng vũ trang xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý các tình huống phát sinh; quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức huấn luyện và giáo dục quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tích cực tham gia công tác dân vận, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Trường Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đề nghị Ban CHQS xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Viên Đình Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban CHQS xã, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng dân quân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí yêu cầu năm 2027, Ban CHQS xã tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với Công an xã bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Nhân dịp này, UBND xã Sín Chéng khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Hội nghị góp phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, thống nhất phương hướng, giải pháp năm 2027, quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.