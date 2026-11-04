Sín Chéng lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Tại thôn Mào Sao Phìn, mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Giàng A Sở hiện có quy mô lớn nhất. Hiện nay gia đình duy trì đàn lợn gồm 10 con lợn nái và 30 con lợn thịt. Để có được quy mô chăn nuôi như hiện nay, anh Sở đã dành nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật và chủ động học hỏi từ thực tế.

Anh Giàng A Sở chăm sóc đàn lợn.

Trước khi bắt tay phát triển kinh tế gia đình, anh Sở từng làm việc tại các trang trại, có thời gian gắn bó với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Công việc tuy vất vả nhưng giúp anh tích lũy kiến thức về chăm sóc, dinh dưỡng và phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Sau thời gian chuẩn bị, khoảng 3 năm trước, anh bắt đầu xây dựng mô hình chăn nuôi của riêng mình. Thu nhập mỗi năm từ chăn nuôi lợn dao động từ 80 triệu đồng - 100 triệu đồng.

Anh Giàng A Sở từng bước đầu tư chuồng trại, phát triển đàn lợn theo hướng an toàn.

Từ những kiến thức tích lũy được, anh Giàng A Sở từng bước đầu tư chuồng trại, phát triển đàn lợn theo hướng an toàn, chú trọng chăm sóc và kiểm soát dịch bệnh. Việc mạnh dạn lựa chọn chăn nuôi làm hướng phát triển kinh tế chính cho thấy sự chủ động của người nông dân trong tìm kiếm sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình.

Cũng lựa chọn hướng đi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, anh Giàng Seo Quáng ở thôn Na Pá đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng mía tím. Trước đây, gia đình anh chủ yếu sản xuất lúa, thu nhập từ đồng ruộng còn hạn chế. Qua tìm hiểu, nhận thấy cây mía có khả năng mang lại giá trị kinh tế tốt hơn, anh quyết định đưa loại cây trồng này vào sản xuất.

Mô hình trồng mía tím của gia đình anh Giàng Seo Quáng.

Đến nay, gia đình anh có 3 ha mía tím, đồng thời cùng 7 hộ khác phát triển vùng trồng với tổng diện tích khoảng 4 ha. Sau 3 năm gắn bó với cây mía, hướng chuyển đổi này đã mang lại nguồn thu khoảng 70 - 80 triệu đồng cho gia đình mỗi năm.

Điểm chung ở những nông dân như anh Giàng A Sở, anh Giàng Seo Quáng là chủ động tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, sản xuất để nâng cao giá trị trên diện tích đất, quy mô sản xuất của gia đình. Chính những cách làm đó đang góp phần tạo nên giá trị mới cho phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Sín Chéng.

Toàn xã có 590 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Để lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã Sín Chéng xác định việc khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hội viên là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm 2026, Hội đã giao chỉ tiêu cho 16/16 chi hội triển khai vận động hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả, toàn xã có 590 hộ đăng ký, trong đó 70 hộ đăng ký cấp tỉnh và 520 hộ đăng ký cấp xã.

Cùng với vận động thi đua, Hội chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất. Thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt hơn 43,2 tỷ đồng với 490 hộ vay; không có nợ khoanh và nợ quá hạn. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng đang duy trì cho 7 hộ vay vốn phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích.

Không chỉ hỗ trợ vốn, Hội còn quan tâm hướng dẫn hội viên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Trong 9 tháng năm 2026, Hội phối hợp với doanh nghiệp triển khai mô hình giống ngô lai NK67, 6275 trên diện tích 0,25 ha tại thôn Sản Sín Pao; mô hình lúa Syn 8 và Syn 18 với diện tích 0,2 ha. Qua đánh giá, các giống cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất ngô đạt 7 - 8 tấn/ha, lúa ước đạt 5 - 5,5 tấn/ha.

Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi còn gắn với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Những hộ có kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trở thành hạt nhân để hội viên khác học hỏi, nhân rộng mô hình. Toàn xã đã hình thành các tổ, chi hội nghề nghiệp gắn với sản xuất mía và chăm sóc cây ăn quả ôn đới, từng bước tạo sự liên kết giữa các hộ nông dân.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tại Sín Chéng vẫn còn không ít khó khăn. Địa hình đồi núi, tập quán canh tác nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng đều, đầu mối tiêu thụ nông sản chưa ổn định đang là những trở ngại đối với quá trình phát triển sản xuất hàng hóa.

Hội Nông dân xã Sín Chéng tích cực hỗ trợ các hộ nông dân trên địa bàn nhằm lan toả phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sín Chéng cho biết: "Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kết nối thị trường tiêu thụ. Qua đó, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo động lực để ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, cách làm".

Từ những mô hình kinh tế cụ thể, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Sín Chéng đang từng bước đi vào chiều sâu. Mỗi hộ nông dân chủ động vươn lên không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.