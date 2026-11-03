Sín Chéng công bố quyết định bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy cùng lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng công bố các quyết định của Quân khu 2 và Đảng ủy xã về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Hách - Chính trị viên Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 752, Sư đoàn 355, được bổ nhiệm giữ chức Chính trị viên Ban CHQS xã Sín Chéng, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo xã Sín Chéng trao quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Đảng ủy xã về việc chỉ định Phó Bí thư và kiện toàn cấp ủy Chi bộ Quân sự xã; đồng thời bàn giao nhiệm vụ Chính trị viên Ban CHQS xã cho đồng chí Nguyễn Văn Hách.

Hội nghị thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.