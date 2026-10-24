SignSound trở thành đội thi thứ tám của Sinh viên thế hệ mới 2026

Tiếp nối vòng tuyển sinh khu vực miền Bắc, các đội thi miền Trung và miền Nam mang đến chương trình những ý tưởng xuất phát từ các vấn đề trong đời sống, từ chăm sóc người cao tuổi, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp đến bảo tồn nghề truyền thống và hỗ trợ người khiếm thính.

Tại vòng tuyển sinh, các đội trình bày dự án trước Hội đồng giám khảo chuyên môn gồm Tiến sĩ Hà Ánh Phượng - Đại biểu Quốc hội khóa XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực; CEO Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves, cựu Tổng Giám đốc toàn cầu Green SM.

Bên cạnh tính sáng tạo, các dự án được đặt trước những câu hỏi về nhu cầu thực tế, khả năng triển khai và giá trị mang lại cho cộng đồng. Những dự án ứng dụng AI, robot giáo dục, nền tảng kết nối chợ phiên hay tận dụng nguyên liệu như bẹ ngô, lục bình, thân chuối, khoai mỡ cho thấy cách sinh viên tiếp cận vấn đề từ những nguồn lực sẵn có.

Từ vấn đề đời sống đến những giải pháp sáng tạo

Một trong những dự án đáng chú ý là VieGrand AI Plus của nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Xuất phát từ những khó khăn trong việc chăm sóc người thân cao tuổi, nhóm phát triển ý tưởng xây dựng hệ sinh thái công nghệ gồm camera AI, robot VieBot, thiết bị đeo tay và ứng dụng di động. Dự án hướng tới hỗ trợ gia đình theo dõi tình trạng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chủ động hơn.

Đội thi Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, nhóm sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với dự án Logitop lựa chọn thân chuối sau thu hoạch làm nguyên liệu nghiên cứu. Từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp này, nhóm dự định sản xuất tấm lót sinh học thân thiện với môi trường, góp phần tìm kiếm hướng sử dụng hiệu quả hơn cho nguyên liệu vốn có thể bị bỏ đi.

Đội thi Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Trưởng nhóm Trần Pạt Dếnh cho biết việc lớn lên tại vùng nguyên liệu giúp cô hiểu rõ nguồn lực và những vấn đề của địa phương. Dự án là nỗ lực tìm kiếm giá trị mới từ những gì sẵn có, đồng thời mở ra khả năng tạo ra sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống.

Ở lĩnh vực bảo tồn văn hóa, Mai Thị Cẩm Tú cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thực hiện dự án “Giữ một nghề, dệt nên tương lai”. Nhóm hướng tới số hóa những câu chuyện văn hóa gắn với sản phẩm thổ cẩm, qua đó đưa nghề dệt truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương.

Đội thi Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Các dự án có cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng đặt trọng tâm vào việc nhận diện vấn đề và tìm kiếm giải pháp từ nhu cầu thực tế. Đây cũng là thách thức đối với các đội thi: không chỉ đưa ra ý tưởng mới mà còn phải chứng minh khả năng triển khai và hiệu quả trong đời sống.

SignSound hoàn thiện đội hình 8 đội thi

Đội thi thứ 8 của Sinh viên thế hệ mới 2026 tới từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng với dự án SignSound, hướng tới hỗ trợ người điếc bẩm sinh và người khiếm thính giao tiếp thuận tiện hơn với cộng đồng.

Đội thi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

Theo giới thiệu, SignSound sử dụng kính thực tế tăng cường (AR), với ý tưởng hiển thị phụ đề và nhân vật 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu trong trường nhìn của người sử dụng. Dự án đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ để hỗ trợ giao tiếp, góp phần giảm những rào cản trong tương tác giữa người khiếm thính và những người xung quanh.

Sự xuất hiện của SignSound hoàn thiện đội hình gồm 8 đội thi, đại diện cho những hướng tiếp cận đa dạng đối với các vấn đề xã hội. Trong chương trình, MC Khánh Vy đưa ra nhận xét hài hước về sự phong phú của các ý tưởng khi nói với người đồng hành Sơn Lâm: “Anh Sơn Lâm mà làm giám khảo thì chắc phải có 8 quán quân!”.

Sau vòng tuyển sinh, các đội sẽ bước vào hành trình với những thử thách tiếp theo. Việc phát triển dự án không chỉ đòi hỏi khả năng trình bày mà còn cần sự kiên trì trong quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và chứng minh hiệu quả của giải pháp.

Thông qua các dự án, Sinh viên thế hệ mới 2026 tiếp tục khai thác tinh thần chủ động của người trẻ trước những vấn đề trong gia đình, địa phương và cộng đồng. Khả năng biến ý tưởng thành hành động thực tế sẽ là yếu tố quan trọng trên hành trình chinh phục các vòng thi tiếp theo.

Vòng tuyển sinh khu vực miền Trung và miền Nam của Sinh viên thế hệ mới 2026 phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy, ngày 24/10/2026 trên kênh VTV3.