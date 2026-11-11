Signal 2 quyết định phát sóng, vẫn giữ Jo Jin Woong

Ngày 6/11, đài tvN chính thức xác nhận bộ phim Signal 2 sẽ lên sóng từ ngày 7/12, khép lại nhiều tháng bất ổn liên quan đến tương lai của dự án. Đáng chú ý, nhà đài quyết định giữ lại những cảnh quay có sự xuất hiện của Jo Jin Woong, bất chấp tranh cãi về quá khứ của nam diễn viên từng khiến tác phẩm phải tạm hoãn phát sóng vô thời hạn.

Theo thông báo, Signal 2, có tên chính thức The Second Signal, sẽ được phát sóng vào 22 giờ các tối thứ Hai và thứ Ba trên tvN. Bộ phim gồm tám tập, trong đó ba tập đầu tiên được phát hành ngay trong tuần mở màn. Cụ thể, ngày 7/12, khán giả sẽ được xem liên tiếp tập một và tập hai, trước khi tập ba lên sóng vào ngày 8/12.

Signal 2 chính thức ấn định lịch phát sóng ngày 7/12 sau thời gian dài bị trì hoãn vì bê bối của Jo Jin Woong.

Đài tvN cho biết tập đầu tiên sẽ được điều chỉnh và rút gọn một phần thời lượng để hai tập có thể phát sóng liên tục mà vẫn bảo đảm tính liền mạch của câu chuyện. Việc chuyển sang khung giờ muộn cũng được cân nhắc dựa trên đặc điểm thể loại và trải nghiệm theo dõi của khán giả.

Quyết định này gây chú ý bởi Jo Jin Woong là một trong những gương mặt quan trọng nhất của thương hiệu Signal. Nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai cảnh sát Lee Jae Han, nhân vật từng để lại dấu ấn sâu đậm trong mùa phim đầu tiên ra mắt năm 2016.

Tuy nhiên, tháng 12/2025, Jo Jin Woong vướng bê bối khi truyền thông Hàn Quốc công bố thông tin liên quan đến những vi phạm pháp luật trong quá khứ của anh. Đặc biệt, những tiết lộ về thời niên thiếu đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội, khiến hình ảnh nam diễn viên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Jo Jin Woong từng tuyên bố giải nghệ sau những tranh cãi liên quan đến quá khứ, khiến tương lai Signal 2 rơi vào bế tắc.

Trước sức ép dư luận, Jo Jin Woong lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những sai lầm trong quá khứ và tuyên bố chấm dứt sự nghiệp diễn xuất. Thời điểm đó, anh đã hoàn thành quá trình ghi hình Signal 2, khiến đoàn phim rơi vào tình thế khó xử khi không thể dễ dàng thay thế một trong những nhân vật trung tâm.

Trong thông báo mới nhất, tvN tiết lộ từng xem xét nhiều phương án để hạn chế sự xuất hiện của Jo Jin Woong mà vẫn bảo toàn chất lượng tác phẩm. Đáng chú ý, ê-kíp đã thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm thay thế hình ảnh nhân vật trên màn ảnh.

Dù vậy, giải pháp này không đạt hiệu quả như mong muốn. Theo nhà đài, công nghệ hiện tại chưa thể tái hiện tự nhiên các biểu cảm diễn xuất, đồng thời có nguy cơ phá vỡ mạch cảm xúc và cấu trúc câu chuyện. Vì thế, phương án thay thế Jo Jin Woong bằng AI cuối cùng không được áp dụng.

Ê-kíp Signal 2 từng thử nghiệm công nghệ AI để thay thế hình ảnh Jo Jin Woong nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

tvN nhấn mạnh Signal 2 không phải thành quả của riêng một diễn viên. Từ khâu xây dựng kịch bản, ghi hình đến hậu kỳ, bộ phim là công sức của hàng loạt nghệ sĩ, nhân viên và những người làm việc phía sau máy quay. Nhà đài cho rằng cần phân biệt trách nhiệm cá nhân của diễn viên với giá trị sáng tạo của cả tập thể.

Đồng thời, tvN khẳng định quyết định phát sóng không đồng nghĩa với việc bênh vực hay biện minh cho những sai phạm trong quá khứ của Jo Jin Woong. Đại diện nhà đài thừa nhận lựa chọn này khó có thể xóa bỏ hoàn toàn những lo ngại từ khán giả, nhưng vẫn mong nỗ lực của những người tham gia sản xuất được nhìn nhận công bằng.

tvN quyết định giữ lại các cảnh quay của Jo Jin Woong nhằm bảo toàn chất lượng và mạch truyện của Signal 2.

Signal 2 là phần tiếp theo của bộ phim trinh thám đình đám Signal, từng gây tiếng vang nhờ câu chuyện các cảnh sát ở những thời điểm khác nhau liên lạc thông qua một chiếc bộ đàm bí ẩn để giải quyết những vụ án chưa có lời giải.

Bên cạnh Jo Jin Woong, phần mới đánh dấu sự tái hợp của Kim Hye Soo và Lee Je Hoon, cùng biên kịch Kim Eun Hee. Sự trở lại của bộ ba diễn viên từng tạo nên sức hút cho mùa đầu là lý do khiến dự án được mong đợi suốt nhiều năm.

Được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm mùa đầu ra mắt và 20 năm thành lập tvN, Signal 2 từng được kỳ vọng trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của năm 2026. Tuy nhiên, bê bối của Jo Jin Woong khiến hành trình trở lại của thương hiệu này gặp trở ngại ngoài dự kiến.

Signal 2 dự kiến lên sóng với tám tập, đánh dấu màn trở lại của thương hiệu trinh thám Hàn Quốc sau 10 năm.

Với lịch phát sóng đã được ấn định, Signal 2 cuối cùng cũng có cơ hội đến với khán giả. Dẫu vậy, việc giữ nguyên sự xuất hiện của Jo Jin Woong được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề tranh luận khi bộ phim chính thức lên sóng.