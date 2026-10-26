Signal 2 chưa được xác nhận lên sóng

Ngày 25/10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin bộ phim Signal 2, còn có tên chính thức là The Second Signal, dự kiến lên sóng tvN vào ngày 7/12/2026. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin lan truyền, nhà đài lên tiếng khẳng định lịch phát sóng vẫn chưa được quyết định, khiến tương lai của dự án được mong chờ suốt một thập kỷ tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận.

Theo MyDaily, Signal 2 được cho là đã được xếp vào khung phim tối thứ Hai và thứ Ba của tvN. Ban đầu, tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 30/11, trước khi lịch chiếu được điều chỉnh sang ngày 7/12. Nguồn tin còn tiết lộ hai tập đầu sẽ phát sóng liên tiếp trong ngày công chiếu, sau đó tiếp tục phát hành các tập mới từ ngày 8/12.

Đại diện tvN khẳng định chưa có quyết định chính thức về ngày phát sóng Signal 2, khiến khán giả tiếp tục chờ đợi.

Dù vậy, đại diện tvN nhanh chóng phủ nhận việc lịch trình đã được chốt. Trả lời các cơ quan truyền thông Hàn Quốc, nhà đài nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức nào liên quan đến thời điểm phát sóng Signal 2. Đây cũng không phải lần đầu những thông tin tương tự xuất hiện. Trước đó, vào cuối tháng 6, từng có nguồn tin cho rằng bộ phim sẽ trở lại ngày 30/11, nhưng tvN khi ấy cũng đưa ra phản hồi tương tự.

Sự quan tâm đặc biệt dành cho Signal 2 xuất phát từ thành công của phần phim đầu tiên phát sóng năm 2016. Signal được đánh giá là một trong những tác phẩm trinh thám nổi bật của truyền hình Hàn Quốc, xây dựng câu chuyện về những cảnh sát ở hai mốc thời gian khác nhau bất ngờ kết nối với nhau thông qua một chiếc bộ đàm bí ẩn.

Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Cho Jin Woong tái hợp trong Signal 2, phần tiếp theo của loạt phim trinh thám đình đám ra mắt năm 2016.

Từ những cuộc liên lạc vượt thời gian, các nhân vật cùng tìm kiếm manh mối để giải quyết những vụ án tồn đọng nhiều năm. Kịch bản chặt chẽ, không khí điều tra căng thẳng và cách khai thác những bi kịch phía sau mỗi vụ án đã giúp Signal tạo dấu ấn mạnh mẽ, đồng thời khiến khán giả liên tục mong chờ phần tiếp theo.

Sau 10 năm, dự án tái hợp dàn diễn viên chủ chốt gồm Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Cho Jin Woong. Biên kịch Kim Eun Hee, người đứng sau thành công của mùa đầu tiên, tiếp tục đảm nhận phần kịch bản, trong khi đạo diễn Ahn Tae Jin phụ trách dàn dựng.

Được đầu tư như một trong những dự án đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập tvN, Signal 2 đã hoàn tất ghi hình vào tháng 8/2025 và ban đầu được lên kế hoạch phát sóng tháng 6/2026. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch quảng bá và ra mắt bị đảo lộn sau bê bối đời tư liên quan đến nam diễn viên Cho Jin Woong.

Bê bối đời tư cùng quyết định giải nghệ của Cho Jin Woong khiến kế hoạch phát sóng Signal 2 rơi vào tình thế khó khăn.

Tháng 12/2025, truyền thông Hàn Quốc công bố những thông tin liên quan đến quá khứ vi phạm pháp luật khi còn ở tuổi vị thành niên của Cho Jin Woong. Công ty quản lý xác nhận nam diễn viên từng có hành vi sai trái trong thời niên thiếu, đồng thời bác bỏ một số cáo buộc nghiêm trọng khác. Giữa làn sóng chỉ trích, Cho Jin Woong công khai xin lỗi và tuyên bố chấm dứt sự nghiệp diễn xuất.

Quyết định giải nghệ của Cho Jin Woong đặt ê kíp Signal 2 vào tình thế khó xử. Nam diễn viên đảm nhận vai cảnh sát Lee Jae Han, một trong những nhân vật giữ vị trí trung tâm trong cấu trúc câu chuyện. Việc loại bỏ hoàn toàn những phân cảnh của anh có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến và tính liên kết của bộ phim.

Việc Cho Jin Woong đảm nhận nhân vật trung tâm Lee Jae Han khiến ê-kíp gặp nhiều trở ngại trong quá trình cân nhắc chỉnh sửa các phân cảnh đã hoàn thành. Ảnh: Hankyung.

Theo một số nguồn tin trong ngành, nhà sản xuất từng cân nhắc nhiều phương án, bao gồm cắt bỏ cảnh quay hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa hình ảnh nhân vật. Tuy nhiên, do thời lượng xuất hiện của Cho Jin Woong quá lớn, phương án giữ nguyên các phân cảnh được cho là đang được ưu tiên. Đến nay, tvN vẫn chưa chính thức xác nhận cách xử lý cuối cùng.

Bên cạnh đó, kế hoạch quảng bá cũng được cho là đang được điều chỉnh. Thay vì tổ chức họp báo thông thường, ê kíp được cho là cân nhắc ghi hình trước buổi giới thiệu phim với sự tham gia của các diễn viên còn lại, không có mặt Cho Jin Woong. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chỉ dừng ở mức được truyền thông tiết lộ.

Trước những tranh luận, nhà sản xuất từng khẳng định Signal 2 là thành quả tâm huyết của đông đảo diễn viên và nhân viên hậu trường. Ê kíp mong muốn tìm ra phương án phù hợp nhất để bảo vệ giá trị tác phẩm và đáp lại sự chờ đợi của khán giả suốt 10 năm qua.

Tương lai phát sóng Signal 2 vẫn bỏ ngỏ khi tvN chưa đưa ra lịch chiếu chính thức cho dự án được khán giả mong chờ suốt 10 năm.

Ở thời điểm hiện tại, khả năng Signal 2 ra mắt trong tháng 12 vẫn được quan tâm, nhưng ngày 7/12 chưa phải lịch phát sóng chính thức. Sau nhiều lần trì hoãn, số phận của một trong những phần phim tiếp theo được mong chờ nhất truyền hình Hàn Quốc vẫn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ tvN.