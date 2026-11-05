Sigma - Nơi em lớn lên trong hạnh phúc

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Lương Tuấn Bình - Lớp 5A1 - Trường TH-THCS và THPT Sigma Thái Nguyên tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi của học sinh Lương Tuấn Bình - Lớp 5A1 - Trường THCS và THPT Gia Sàng, Thái Nguyên.

Nếu có ai hỏi em: “Trường học hạnh phúc là gì?”, có lẽ em sẽ không trả lời bằng một định nghĩa thật dài. Em chỉ muốn nói rằng: đó là nơi mỗi ngày đến trường, mình cảm thấy mình thuộc về nơi ấy. Và với em, nơi ấy là Sigma School Thái Nguyên – ngôi trường em đã gắn bó từ những ngày còn là một cậu bé mầm non.

Ngày ấy, em chưa biết thế nào là trường học hạnh phúc. Em chỉ biết mỗi sáng được bố mẹ đưa đến trường, được cô giáo đón vào lớp, được gặp những người bạn thân quen, được chơi, được học và được cười.

Niềm vui của một cậu bé khi ấy thật đơn giản: một lời khen của cô, một trò chơi cùng bạn hay một ngày đến lớp thật vui. Rồi em lớn lên. Từ mầm non lên tiểu học, những bài học nhiều hơn, khó hơn.

Em bắt đầu biết đến điểm số, bài kiểm tra và cả những lần mình chưa làm tốt. Nhưng có một điều không thay đổi: Sigma vẫn là nơi em muốn đến mỗi ngày. Bởi ở đây, em không chỉ học để biết thêm một điều gì đó. Em học cách trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Em hiểu rằng một ngôi trường hạnh phúc không phải là nơi học sinh lúc nào cũng vui, không có bài khó, không mắc lỗi hay không bao giờ thất bại. Đó là nơi khi gặp khó khăn, mình biết rằng sẽ luôn có người đồng hành.

Em cảm nhận điều ấy rõ nhất qua Robotics – môn học đã trở thành một niềm yêu thích đặc biệt của em. Từ những mảnh ghép nhỏ, những động cơ, cảm biến và những dòng lệnh đầu tiên, em bước vào thế giới của robot với rất nhiều tò mò.

Nhưng Robotics cũng dạy em rằng, để tạo ra một điều gì đó hoạt động được, đôi khi phải chấp nhận rất nhiều lần thất bại. Có những lần robot không chạy. Có khi cả nhóm loay hoay mãi vẫn không tìm được lỗi. Chúng em tháo ra, lắp lại, kiểm tra từng dây nối, từng cảm biến, từng câu lệnh.

Có lúc em đã nản và nghĩ: “Sao khó thế nhỉ?”. Nhưng thầy cô không làm thay chúng em. Thầy cô chỉ gợi mở, đặt câu hỏi và để chúng em tự tìm ra câu trả lời.

Và rồi chúng em lại thử. Sai thì sửa. Chưa được thì làm lại. Không tìm thấy cách này thì thử một cách khác. Đến khi chú robot cuối cùng cũng chuyển động đúng như mong muốn, cả nhóm vui đến mức bật cười. Lúc ấy, em nhận ra: niềm vui không chỉ nằm ở việc robot chạy được, mà ở cảm giác mình đã không bỏ cuộc. Có lẽ đó cũng là một trong những bài học quý giá nhất mà Sigma đã dành cho em.

Từ những giờ học Robotics, em có cơ hội tham gia các cuộc thi về Robotics, khoa học và công nghệ, trong đó có những sân chơi quốc tế. Em đã có những lần hồi hộp, lo lắng trước những thử thách khó; cũng có những khoảnh khắc vỡ òa khi cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

Em may mắn đạt được những giải thưởng cao tại các cuộc thi quốc tế. Nhưng khi nhìn lại, em không chỉ nhớ những tấm huy chương. Em nhớ những buổi học. Nhớ những lần robot chạy sai. Nhớ những lần cả nhóm ngồi lại với nhau để tìm lỗi. Nhớ sự hướng dẫn kiên nhẫn của thầy cô. Và nhớ cảm giác cả đội cùng vui khi những cố gắng của mình cuối cùng đã có kết quả.

Em hiểu rằng phía sau một thành tích không chỉ có một cá nhân, mà còn có một tập thể đã cùng tin tưởng, đồng hành và cố gắng.

Em cũng đặc biệt nhớ hình ảnh cô Ngô Thị Quyên – Hiệu trưởng nhà trường. Khi còn nhỏ, em từng nghĩ hiệu trưởng chắc hẳn là một người rất nghiêm.

Nhưng càng lớn, em càng cảm nhận được rằng phía sau những điều bình dị của trường học là biết bao tâm huyết để mỗi học sinh có thể được học tập trong một môi trường tốt đẹp. Thầy cô không chỉ mong chúng em có điểm số cao. Thầy cô muốn chúng em biết tự tin, biết hợp tác, biết chịu trách nhiệm, biết đứng dậy sau một lần chưa thành công và quan trọng nhất là giữ được niềm vui trong hành trình học tập.

Vì thế, với em, hạnh phúc ở trường đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ. Là buổi sáng có người bạn gọi tên mình. Là lúc chưa hiểu bài, cô giáo kiên nhẫn giảng lại. Là khi cả nhóm cùng reo lên vì robot đã chạy đúng. Là một lời động viên sau một lần thất bại. Hay đơn giản là sau nhiều năm, bước qua cánh cổng trường và vẫn có thể nói: “Đây là trường của mình.”

Sigma đã nhìn thấy em lớn lên. Từ một cậu bé mầm non còn hồn nhiên, đến một học sinh biết đọc, biết viết; từ một cậu bé từng lo lắng trước những bài học khó, đến một Tuấn Bình biết khám phá điều mình yêu thích, biết hợp tác cùng bạn bè, biết kiên trì và tự tin bước ra những sân chơi lớn hơn.

Có thể một ngày nào đó, em sẽ rời Sigma để đến một ngôi trường khác. Em sẽ gặp những người thầy mới, những người bạn mới và có thêm những hành trình mới. Nhưng em tin rằng sẽ có một điều ở lại rất lâu.

Đó là ký ức về nơi mình đã lớn lên. Em sẽ nhớ những buổi sáng đến trường. Nhớ thầy cô. Nhớ bạn bè. Nhớ những chú robot nhỏ bé. Nhớ những cuộc thi, những lần hồi hộp và cả những khoảnh khắc vui đến nghẹn lời khi nỗ lực được đền đáp…

Và nếu một ngày nào đó, có người lại hỏi em: “Thế nào là một ngôi trường hạnh phúc?”. Em sẽ không nói rằng đó là nơi không có thất bại.

Em sẽ nói: Đó là nơi khi mình thất bại, vẫn có người tin mình có thể làm lại. Là nơi khi mình chưa biết mình yêu điều gì, có người cho mình cơ hội để khám phá. Là nơi mình được học, được thử sức, được mắc lỗi, được sửa sai và được lớn lên trong sự yêu thương.

Với em, Sigma chính là nơi như thế. Nơi bắt đầu tuổi thơ của em. Nơi em tìm thấy Robotics. Nơi em có những người bạn, những người thầy cô và những kỷ niệm không thể thay thế.

Sigma không chỉ là ngôi trường em đã học. Sigma là nơi em đã lớn lên. Và có lẽ, nhiều năm sau nữa, khi nhìn lại những năm tháng tuổi học trò, em vẫn sẽ mỉm cười và nghĩ: “Thật may vì tuổi thơ của em đã có Sigma.”

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả