Siêu xe Trung Quốc giá gần 8 tỷ đồng, cạnh tranh với Mercedes-Maybach S-Class

Sở hữu thiết kế bề thế, cửa sau kiểu xe ngựa mở góc 90 độ, khoang nội thất bốn chỗ ngồi xa hoa cùng hệ truyền động điện bốn mô-tơ, Yangwang Altior được định vị để cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class và Maextro S800. Mẫu xe hiện đã được công bố giá tham khảo trong giai đoạn đặt hàng trước ở mức 2,08 triệu Nhân dân tệ (tương đương 7,974 tỷ đồng).

Sự xuất hiện của Yangwang Altior đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của thương hiệu xe sang trực thuộc BYD. Trước đó, Yangwang chủ yếu được biết đến thông qua những mẫu SUV hiệu năng cao và siêu xe điện như U8, U8L và U9. Với Altior, hãng xe Trung Quốc chính thức tiến sâu hơn vào phân khúc sedan siêu sang cỡ lớn, nơi những thương hiệu lâu đời như Rolls-Royce và Mercedes-Maybach đang nắm giữ vị thế đáng kể.

BYD Yangwang Altior.

Theo ông Hu Xiaoqing, Tổng giám đốc bộ phận bán hàng của Yangwang, mẫu sedan siêu sang này đã trải qua 3 năm phát triển, trong đó riêng thiết kế phần đầu xe được nghiên cứu với hơn 100 phương án khác nhau trước khi đi đến phiên bản hoàn thiện.

Về ngoại hình, Yangwang Altior gây ấn tượng với lưới tản nhiệt phía trước cỡ lớn, gồm 137 chi tiết được gia công tinh xảo theo phong cách cắt gọt đá quý. Hệ thống đèn chiếu sáng lấy cảm hứng từ chiếc bình đồng Ding truyền thống của Trung Quốc, với cụm đèn pha được tạo hình như những tinh thể pha lê cắt kim cương.

Thiết kế này kết hợp cùng lớp sơn ngoại thất hai tông màu, cột C kéo dài và bộ mâm xe nguyên khối được đánh bóng, tạo nên diện mạo sang trọng và khác biệt. Một chi tiết đáng chú ý khác là đường kẻ đôi dài 4,8 mét được vẽ hoàn toàn bằng tay dọc theo thân xe, trong khi biểu tượng phía trước sử dụng vàng nguyên chất 24K, nhấn mạnh tính thủ công và sự độc quyền của mẫu sedan siêu sang này.

Điểm nhấn đặc biệt trên Yangwang Altior nằm ở hệ thống cửa mở kiểu xe ngựa. Cửa trước có thể mở rộng đến góc 80 độ, trong khi cửa sau mở tới 90 độ, tạo khoảng không gian ra vào rộng rãi cho hành khách. Đây là phong cách thiết kế thường gắn liền với những mẫu xe siêu sang đắt tiền, giúp tăng tính nghi thức và sự tiện nghi khi lên xuống xe. Nhà sản xuất còn tích hợp giá để ô vào mặt đóng của cửa, một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự chú trọng đến trải nghiệm sử dụng.

Bên trong cabin, BYD Yangwang Altior được thiết kế theo cấu hình bốn chỗ ngồi, ưu tiên không gian và sự thoải mái cho hành khách phía sau. Khu vực bảng điều khiển phía trước sở hữu màn hình toàn cảnh trải dài, tạo cảm giác hiện đại và liền mạch. Trong khi đó, hàng ghế sau được trang bị một cụm điều khiển trung tâm tích hợp bàn làm việc có thể gập lại cùng ngăn chứa đồ tự động, đủ không gian để bố trí những chiếc ly champagne.

Ghế sau của BYD Yangwang Altior sử dụng thiết kế ngả lưng không trọng lực, kết hợp chức năng massage cơ học bốn đầu, chỗ để chân riêng và rèm che riêng tư điều khiển điện. Đáng chú ý, ghế hành khách phía trước có thể gập phẳng hoàn toàn chỉ bằng một nút bấm, giúp người ngồi phía sau bên phải có tầm nhìn hướng về phía trước rộng rãi hơn.

Các vật liệu sử dụng trong khoang nội thất cũng được lựa chọn theo tiêu chuẩn của phân khúc siêu sang. Yangwang Altior sở hữu ghế bọc da bán aniline cao cấp, thảm sàn làm từ len cừu tự nhiên và các núm xoay bằng pha lê được cắt gọt với 60 mặt khác nhau. Hệ thống giải trí sử dụng dàn âm thanh 39 loa thuộc dòng Platinum Evidence của Dynaudio, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh cao cấp cho toàn bộ hành khách.

Sự kết hợp giữa vật liệu xa xỉ, các chi tiết chế tác thủ công và công nghệ tiện nghi cho thấy BYD muốn đưa Altior trở thành một lựa chọn thực sự trong nhóm sedan siêu sang, thay vì chỉ là một mẫu xe điện có giá bán đắt đỏ.

Về kích thước, Yangwang Altior sở hữu chiều dài 5.600 mm, chiều rộng 2.030 mm, chiều cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở lên tới 3.500 mm. Thông số này giúp xe có tỷ lệ thân hình bề thế, đồng thời tạo điều kiện để bố trí khoang hành khách rộng rãi.

Trên nóc xe xuất hiện cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống hỗ trợ lái xe God's Eye thế hệ mới của BYD. Công nghệ này hỗ trợ chức năng dẫn đường tự động NOA từ điểm đỗ xe này đến điểm đỗ xe khác, bao gồm cả môi trường giao thông đô thị và đường cao tốc, hướng đến khả năng vận hành thông minh trong nhiều tình huống.

Không chỉ gây chú ý bởi thiết kế, Yangwang Altior còn được phát triển trên nền tảng e⁴ của BYD với hệ truyền động điện bốn mô-tơ. Kiến trúc này cho phép từng bánh xe được kiểm soát độc lập, qua đó mở rộng khả năng vận hành và xử lý những tình huống phức tạp.

Theo thông tin được công bố, BYD Yangwang Altior có thể duy trì sự ổn định khi một lốp xe bị nổ ở tốc độ cao, nổi khẩn cấp trên mặt nước, quay đầu tại chỗ và di chuyển ngang. Đây là những tính năng thể hiện thế mạnh công nghệ của BYD trong lĩnh vực xe điện, đặc biệt là khả năng kiểm soát mô-men xoắn và phân bổ lực kéo trên từng bánh xe.

Hệ thống treo DiSus cũng là một trang bị đáng chú ý trên mẫu sedan siêu sang này. Công nghệ sử dụng camera quan sát mặt đường để nhận diện những đoạn đường gồ ghề hoặc bề mặt không bằng phẳng phía trước, từ đó điều chỉnh hệ thống treo trong thời gian tính bằng mili giây.

Mục tiêu của nó là hạn chế rung lắc, giảm hiện tượng nghiêng thân xe và cải thiện sự êm ái cho hành khách. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một mẫu xe được định vị cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Maybach S-Class, bởi trải nghiệm di chuyển êm ái luôn là tiêu chí hàng đầu trong phân khúc xe siêu sang.

Về công nghệ xử lý, Yangwang Altior được trang bị chip điều khiển Xuanji A3 sản xuất trên tiến trình 4nm do BYD tự phát triển. Trước đó, hãng xe Trung Quốc từng công bố cấu hình hệ thống ba chip với năng lực xử lý vượt mức 2.100 Tops.

Tuy nhiên, BYD chưa xác nhận liệu toàn bộ sức mạnh xử lý của cấu hình này có được trang bị trên Altior hay không. Dù vậy, việc sử dụng chip điều khiển riêng cho thấy hãng đang tiếp tục đầu tư vào khả năng tự chủ công nghệ, từ hệ truyền động, hệ thống hỗ trợ lái đến các nền tảng điện tử trên xe.

Khả năng di chuyển cũng là một trong những lợi thế lớn của Yangwang Altior. Mẫu sedan này sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai, cho phạm vi hoạt động theo chu trình CLTC vượt 1.000 km. Nếu quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP, quãng đường di chuyển ước tính vào khoảng 800-820 km. Xe được phát triển trên kiến trúc điện áp cao 1.000V, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất megawatt.

Theo BYD, hệ thống có thể sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 5 phút trong điều kiện sạc phù hợp. Nếu được triển khai đúng như công bố, đây sẽ là lợi thế đáng kể của Altior trước những mẫu sedan hạng sang sử dụng hệ truyền động điện khác trên thị trường.

- Video cận cảnh siêu xe BYD Yangwang Altior 2027. Nguồn: Vision Effect TV.