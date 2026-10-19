Siêu xe thuần điện khó bán đến mức nào?

Theo Motor1, hãng xe thể thao Porsche của Đức tiếp tục đẩy mạnh điện hóa, nhưng đã vạch ra ranh giới rõ ràng cho mẫu siêu xe tiếp theo chuẩn bị ra mắt.

Quyết định này được đưa ra dựa trên nhận định cho rằng, siêu xe thuần điện không dễ bán, bởi khách hàng ở phân khúc cao cấp nhất vẫn dành sự yêu thích nhất định cho động cơ đốt trong.

Porsche sẽ không làm siêu xe thuần điện

Với Mission S, Porsche đang phát triển một mẫu xe động cơ đặt giữa hoàn toàn mới, định vị cao hơn 911.

Đáng chú ý, mẫu xe này sẽ không có phiên bản thuần điện (BEV). CEO Michael Leiters xác nhận điều này và cho rằng phân khúc siêu xe hiện không tồn tại nhu cầu dành cho tùy chọn BEV.

Tuyên bố khá cứng rắn này xuất phát từ một hãng xe vốn đã có những động thái điện hóa khá mạnh mẽ trên dải sản phẩm của mình bằng Taycan, Macan EV và Cayenne EV. Bộ đôi 718 Boxster và Cayman của Porsche cũng đã được lên kế hoạch quay trở lại vào năm sau mà không còn đi kèm động cơ đốt trong.

Dù vậy, Porsche dường như nhận ra sự khác biệt về nhu cầu ôtô thuần điện giữa thị trường phổ thông và siêu xe. Trong dự án Mission S, nhu cầu của khách hàng được Porsche đặt ở ưu tiên cao hơn mục tiêu điện hóa.

Dù vậy, phần cứng nền tảng Mission S vẫn sẽ hỗ trợ cả động cơ đốt trong, hybrid thông thường lẫn plug-in hybrid (PHEV). Điều này cho phép hãng xe thể thao Đức tùy biến hệ truyền động sao cho phù hợp với đặc tính định hướng của chiếc xe.

Bất kể chiến lược có là gì, một cấu hình BEV hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Porsche.

Từ nền tảng này, Porsche có thể tùy biến với đa dạng cấu hình, từ một mẫu xe thể thao thuần động cơ đốt trong “nhẹ ký” cho đến một cỗ máy điện hóa phức tạp hơn, đi kèm mục tiêu hiệu suất vượt trội.

Porsche chưa xác nhận cấu hình chính thức, nhưng dường như sẽ phát triển mẫu flagship này theo hướng đi kèm động cơ xăng, thay vì là một mẫu xe thuần điện đi kèm gói pin dung lượng lớn.

Chuyên trang Motor1 nhận định đây là lập trường thú vị trong thời điểm các hãng đang đầu tư mạnh mẽ vào xe điện hiệu năng cao. Porsche không từ bỏ xe điện, nhưng cũng không sẵn sàng “nhét” công nghệ này vào phân khúc siêu xe nơi khách hàng vẫn dành sự yêu thích cảm xúc mà động cơ xăng mang lại.

Quyết định của Porsche với Mission S cũng thêm lần nữa nhấn mạnh định hướng mà hãng theo đuổi, rằng hướng đi điện hóa sẽ không đồng nhất trên toàn bộ dải sản phẩm. Trước đó, hãng xe thể thao Đức từng cam kết sẽ không bao giờ có Porsche 911 thuần điện.

Tuyên bố “không có nhu cầu” từ CEO Michael Leiters không đồng nghĩa thị trường không có ai muốn sở hữu một chiếc siêu xe điện đeo logo Porsche.

Chuyên trang Motor1 nhận định thông điệp này chỉ cho thấy ở thời điểm hiện tại, Porsche chưa thấy đủ sự quan tâm từ khách hàng để sẵn sàng đổ tiền vào một mẫu siêu xe thuần điện trên nền tảng Mission S.

Khó bán siêu xe thuần điện

Trong thị trường siêu xe, Porsche không phải là cái tên duy nhất tỏ ra hoài nghi về việc liệu khách hàng có thực sự muốn mua một chiếc xe điện thuộc phân khúc siêu sang hay không.

CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini từng mô tả ôtô thuần điện như một sở thích đắt đỏ, nhận định rằng thị trường lẫn khách hàng đều chưa sẵn sàng.

Hãng xe Italy đã rút lại kế hoạch giới thiệu mẫu Gran Tourer 2+2 Lanzador thuần điện, thay vào đó đang tùy biến mẫu xe này trở thành xe hybrid.

Pagani cũng đối mặt với bài toán tương tự khi đã mất nhiều năm nghiên cứu một phiên bản Utopia chạy điện, nhưng cuối cùng phải hủy bỏ dự án sau khi các đại lý và khách hàng không hề hào hứng.

Nhà sáng lập Mate Rimac thì cho biết trong năm nay, chỉ có 71 khách hàng chi tiền sở hữu Rimac Nevera, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu. Hãng siêu xe này từng lên kế hoạch xuất xưởng 150 chiếc hypercar chạy điện, nhưng thị trường dường như không mấy hào hứng với Nevera.

Theo Motor1, những thực tế này cho thấy loạt thông số vận hành ấn tượng cùng công nghệ hiện đại không phải lúc nào cũng đủ sức thuyết phục khách hàng chi hàng triệu USD cho một chiếc xe hiệu năng cao, nhưng vận hành kém “ồn ào”.

Phát triển siêu xe thuần điện là một chuyện, tìm đủ lượng khách hàng sẵn sàng chi tiền sở hữu lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ở thời điểm hiện tại, phân khúc xe hiệu năng cao vẫn chịu ảnh hưởng quá lớn từ động cơ đốt trong.

Cho đến khi xu hướng này thoái trào, các hãng siêu xe có lẽ phải cân nhắc kỹ trước khi “gỡ” động cơ xăng và thay bằng hệ truyền động cho bất kỳ mẫu xe hiệu năng cao nào.